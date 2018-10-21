ريجيم غصن البان بدون حرمان ريجيم غصن البان بدون حرمان

يعد هذا الرجيم مثالياً للباحثات عن الرشاقة بدون اتباع رجيم قاسٍ أكثر صحة وأكثر حيوية وشعاره: "كل ما تريد وتخلص من الوزن الزائد"، سوف تجدين نفسك مثل غصن البان بدون أي حرمان اليوم الأول

إفطار

طبق شوربة + طماطم + 100جرام مكرونة " يمكن إضافة قليل من الزيت بعد سلقها" + 150 جرام استيك مشوي + سلطة أو خضار شوتيه " أي كمية"

سحور

طبق شوربة + طماطم + 100جرام مكرونة " يمكن إضافة قليل من الزيت بعد سلقها" + 150 جرام استيك مشوي + سلطة أو خضار شوتيه " أي كمية"

بين الوجبات

50 جرام بسبوسة بسكر الفاكهة.

اليوم الثاني

إفطار

طبق شوربة بطاطس + 100جرام مكرونة " يمكن إضافة قليل من الزيت" +150جرام دجاج مشوي + خضار ني × ني " أي كمية"

سحور

شوربة قليلة الدسم + 100جرام خبز + زبادي قليل الدسم+ بيضة مسلوقة+ فاكهة

بين الوجبات

بعد الأكل بساعتين قطعة كنافة.

اليوم الثالث

إفطار

كوب عصير برتقال أو كوب عصير قمر الدين مجفف جداً أو تمرتين + شوربة خضار + شوربة عدس + سلطة خضراء+ ثمرة بطاطس مسلوقة أو ملعقتي أرز مسلوق + ربع فرخة أو سمكة مشوية أو علبة تونة بدون زيت أو شريحة لحم مشوي أو مسلوق.

سحور

اختيار أي من الآتي:

بيضتان مسلوقتان+ وحدة جريب فروت.

شريحة توست+ 4 ملاعق فول بالليمون+ثمرة خيار.

كوب زبادي + ثمرة فاكهة

بين الوجبات

اختيار أي من الآتي:

ثمرة فاكهة فيما عدا التين والعنب والبلح والموز والمانجو.

قطعة كنافة أو قطايف صغيرة جداً "مرة واحدة في الأسبوع".

طبق صغير جداً من قمر الدين لا يزيد عن 5 ملاعق "مرة واحدة أسبوعياً"

اليوم الرابع

إفطار

كوب عصير برتقال أو كوب عصير قمر الدين مجفف جداً أو تمرتان + شوربة خضار + شوربة عدس + سلطة خضراء+ ثمرة بطاطس مسلوقة أو ملعقتي أرز مسلوق + ربع فرخة أو سمكة مشوية أو علبة تونة بدون زيت أو شريحة لحم مشوي أو مسلوق.

سحور

اختيار أي من الآتي:

بيضتان مسلوقتان+ ثمرة جريب فروت.

شريحة توست+ 4 ملاعق فول بالليمون+ثمرةخيار.

كوب زبادي + ثمرة فاكهة

بين الوجبات

اختيار أي من الآتي:

ثمرة فاكهة ما عدا التين والعنب والبلح والموز والمانجو.

قطعة كنافة أو قطايف صغيرة جداً " مرة واحدة في الأسبوع"

طبق صغير جداً من قمر الدين لا يزيد عن 5ملاعق "مرة واحدة أسبوعياً"

اليوم الخامس

إفطار

مكرونة مسلوقة +خضار مسلوق

سحور

1توست سن + جبنة قريش أو فول + سلطة

بين الوجبات

بيض مسلوق + جريب فروت أو كنتالوب.

اليوم السادس

إفطار

سمك مشوي أو مسلوق أو تونة مصفاة من الزيت + سلطة خضراء

سحور

1توست سن + جبة قريش أو فول + سلطة

بين الوجبات

فواكه طازجة

اليوم السابع

إفطار

شوربة خضار + طبق سلطة + سمك مشوي + خضار سوتيه +3ملاعق أرز

سحور

كوبيْ زبادي + بيضة مسلوقة + طبق سلطة

بين الوجبات

500 جرام بطيخ

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