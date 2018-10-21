ريجيم غصن البان بدون حرمان
يعد هذا الرجيم مثالياً للباحثات عن الرشاقة بدون اتباع رجيم قاسٍ أكثر صحة وأكثر حيوية وشعاره: "كل ما تريد وتخلص من الوزن الزائد"، سوف تجدين نفسك مثل غصن البان بدون أي حرمان اليوم الأول
إفطار
طبق شوربة + طماطم + 100جرام مكرونة " يمكن إضافة قليل من الزيت بعد سلقها" + 150 جرام استيك مشوي + سلطة أو خضار شوتيه " أي كمية"
سحور
طبق شوربة + طماطم + 100جرام مكرونة " يمكن إضافة قليل من الزيت بعد سلقها" + 150 جرام استيك مشوي + سلطة أو خضار شوتيه " أي كمية"
بين الوجبات
50 جرام بسبوسة بسكر الفاكهة.
اليوم الثاني
إفطار
طبق شوربة بطاطس + 100جرام مكرونة " يمكن إضافة قليل من الزيت" +150جرام دجاج مشوي + خضار ني × ني " أي كمية"
سحور
شوربة قليلة الدسم + 100جرام خبز + زبادي قليل الدسم+ بيضة مسلوقة+ فاكهة
بين الوجبات
بعد الأكل بساعتين قطعة كنافة.
اليوم الثالث
إفطار
كوب عصير برتقال أو كوب عصير قمر الدين مجفف جداً أو تمرتين + شوربة خضار + شوربة عدس + سلطة خضراء+ ثمرة بطاطس مسلوقة أو ملعقتي أرز مسلوق + ربع فرخة أو سمكة مشوية أو علبة تونة بدون زيت أو شريحة لحم مشوي أو مسلوق.
سحور
اختيار أي من الآتي:
بيضتان مسلوقتان+ وحدة جريب فروت.
شريحة توست+ 4 ملاعق فول بالليمون+ثمرة خيار.
كوب زبادي + ثمرة فاكهة
بين الوجبات
اختيار أي من الآتي:
ثمرة فاكهة فيما عدا التين والعنب والبلح والموز والمانجو.
قطعة كنافة أو قطايف صغيرة جداً "مرة واحدة في الأسبوع".
طبق صغير جداً من قمر الدين لا يزيد عن 5 ملاعق "مرة واحدة أسبوعياً"
اليوم الرابع
إفطار
كوب عصير برتقال أو كوب عصير قمر الدين مجفف جداً أو تمرتان + شوربة خضار + شوربة عدس + سلطة خضراء+ ثمرة بطاطس مسلوقة أو ملعقتي أرز مسلوق + ربع فرخة أو سمكة مشوية أو علبة تونة بدون زيت أو شريحة لحم مشوي أو مسلوق.
سحور
اختيار أي من الآتي:
بيضتان مسلوقتان+ ثمرة جريب فروت.
شريحة توست+ 4 ملاعق فول بالليمون+ثمرةخيار.
كوب زبادي + ثمرة فاكهة
بين الوجبات
اختيار أي من الآتي:
ثمرة فاكهة ما عدا التين والعنب والبلح والموز والمانجو.
قطعة كنافة أو قطايف صغيرة جداً " مرة واحدة في الأسبوع"
طبق صغير جداً من قمر الدين لا يزيد عن 5ملاعق "مرة واحدة أسبوعياً"
اليوم الخامس
إفطار
مكرونة مسلوقة +خضار مسلوق
سحور
1توست سن + جبنة قريش أو فول + سلطة
بين الوجبات
بيض مسلوق + جريب فروت أو كنتالوب.
اليوم السادس
إفطار
سمك مشوي أو مسلوق أو تونة مصفاة من الزيت + سلطة خضراء
سحور
1توست سن + جبة قريش أو فول + سلطة
بين الوجبات
فواكه طازجة
اليوم السابع
إفطار
شوربة خضار + طبق سلطة + سمك مشوي + خضار سوتيه +3ملاعق أرز
سحور
كوبيْ زبادي + بيضة مسلوقة + طبق سلطة
بين الوجبات
500 جرام بطيخ
للمزيد من المقالات:
ريجيم اليومين فقط ... ما هو وكيف يساعد على فقدان الوزن؟
ريجيم ورق العنب في 7 أيام ... ما هو وكيف يساعد على فقدان الوزن
ريجيم رمضان لخسارة الوزن بسرعة كبيرة وخطوات بسيطة
ريجيم خاص بالتفاح لخسارة 5 كيلو في أسبوع