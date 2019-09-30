ريجيم 7 أيام للتخلص من 3 كيلوغرامات

السمنة و زيادة الوزن مزعجة وضارة للصحة فضلاً على انها أيضاً تهدد جمالك. لذا فإن اختيار نظام غذائي صحي لا يعتمد على الحرمان من الطعام ، يعتبر تحديا كبيرا، فقط يحتاج للإرادة والاستمرار.

إليكِ هذا النظام الغذائي لفقدان 3 كيلو من الوزن أسبوعياً والحصول على جسم صحي ورشيق بدون عناء:

اليوم الأول:

الإفطار : شريحتين توست أسمر، 2 بيضة مسلوقة.

الغداء: طبق من السلطة ( 2 حبة طماطم، حبة خيار، فلفل رومي، جرجير، نصف جزرة، عصير ليمونة، ملعقة زيت زيتون ) نصف صدر دجاجة مسلوق ومنزوع الجلد.

العشاء: زبادي خالي الدسم، خس أو خيار.

اليوم الثاني:

الإفطار: قطعة جبنة بيضاء بحجم البيضة، مع ملعقة صغيرة زيت الزيتون وجرجير، شريحتين توست أسمر.

الغداء: طبق سلطة، 250 غ سمك مشوي.

العشاء: شريحة ديك رومي، شريحتين توست أسمر، زبادي منزوع الدسم.

اليوم الثالث:

الإفطار: كوب عصير برتقال طبيعي، بيضة مسلوقة مضاف إليها ملعقة صغيرة زيت الزيتون وزعتر أخضر، شريحة توست.

الغداء: علبة تونة بدون زيت، شريحة توست أسمر، 2 ثمرة خيار.

العشاء: تفاحة، كوب زبادي منزوع الدسم، شريحة توست أسمر.

اليوم الرابع:

الإفطار: كوب عصير جريب فروت، بيضة أومليت بدون زيت مع الكرافس والفلفل الأخضر.

الغداء: ربع صدر دجاج متبل بالأعشاب كالأوريغانو أو الروزماري والليمون و مطهي على البخار مع البروكلي وحبة جزر و فاصوليا حمراء.

العشاء: زبادي خالي الدسم.

اليوم الخامس:

الإفطار: ثمرة فاكهة، قطعة جبنة بيضاء

الغداء: سمكة مشوية مع سلطة، أو ستيك مشوي مع صحن أرز أبيض صغير خال من الدهون.

العشاء: حزمة خس، زبادي منزوع الدسم، شريحة توست أسمر.

اليوم السادس:

الإفطار: كوب عصير جريب فروت، شريحة توست أسمر مع مربى.

الغداء: برجر الخضراوات بدون دهون مكون من حبة جزر، نصف باذنجانة صغيرة، بروكلي. يقطع ويحشى بقطعة شيدر لايت ويطهى بالفرن لمدة 20 دقيقة، كوب عصير تفاح أو جريب فروت.

العشاء: كوب زبادي لايت، 2 ثمرة خيار.

اليوم السابع:

الإفطار: طبق بطيخ، قطعة جبنة بيضاء بحجم البيضة.

الغداء: ستيك بقري مشوي خالي من الدهون، خضار مشوي ( فلفل ألوان،