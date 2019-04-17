ريم عكرا تطلق مجموعتها لفساتين زفاف ربيع 2020 (صور)

بينما يبهرنا دائمًا مصممو الأزياء حول العالم بتصاميم لافتة، ويقدمون لنا كل عام وموسم قطعًا تتنوع بين الأنيقة والغريبة والمجنونة أيضًا، إلا أنه لا يمكن تجاهل العروس وإطلالتها.

في كل عام، يُخصص أسبوع موضة للعرائس والذي يتحول إلى ماراثون يسعى فيه أبرز المصممين إلى تقديم أجمل تصاميم فساتين الزفاف لتناسب مختلف الأذواق ومواسم الأعراس أيضًا.

ومع بدء أسبوع موضة العرائس مؤخرًا، قدمت مجموعة لا تُحصى من المصممين مجموعاتهم لفساتين زفاف ربيع 2020، ومن بين هؤلاء المصممين، مصممة الأزياء اللبنانية الشهيرة "ريم عكرا".

درست "ريم" في معهد الأزياء والتكنولوجيا في نيويورك، وهو المعهد الذي درس فيه مجموعة من كبار مصممي الأزياء، أبرزهم "كالفن كلاين" و"مايكل كورس".



حجزت "ريم" مكانها بين عمالقة الأزياء، وتتميز بتصميماتها التي تناسب مختلف الأذواق، خاصة فيما يتعلق بأزياء العروس، حيث تجمع في تصميماتها بين الكلاسيكية والعصرية، وكثيرًا ما تضفي لمسة ملكية للتصاميم وغيرها من العناصر المميزة التي تحمل بصمتها الفريدة، مما يجعل تصاميمها تخطف الأنفاس.

وبحسب موقع "مجلس مصممي الموضة في أميركا" CFDA، كشفت ريم عكرا عن مجموعتها لفساتين زفاف ربيع 2020، في " كنيسة القديس بارثولوميو" التاريخية في نيويورك.

اهتمت المصممة اللبنانية بمختلف تفاصيل العروس، فبالإضافة إلى فساتين الزفاف، تضمنت مجموعتها تصاميم فساتين غاية في الرقة والنعومة لفتيات الزهور، كما أنها قدمت مجموعة مميزة للغاية لتصاميم بدلات العريس بالتعاون مع المصمم الأمريكي " جوزيف أبود".

ووفقا لمجلة "برايدز"، تنوعت تصاميم فساتين الزفاف بين الدانتيل والساتان، وقصّات صدر مختلفة أيضًا، كما أنها لم تعتمد على الأبيض فقط، بل قدمت فساتين بألوان ناعمة مثل، الشمبانيا والنيود والوردي الباهت، بالإضافة إلى تصميم استثنائي بإضافة بليزر كحلي إلى الفستان.

بجانب تنوع الخامات المستخدمة في التصاميم، حرصت ريم على تقديم تصاميم مختلفة، تنوعت بين الفساتين القصيرة والطويلة، المنفوش منها والانسيابي، كما قدمت تصاميم استثنائية، مثل جمبسوت البنطلون، والشورت، وبدلة الشورت أيضًا.

ومع تقديم تصميمات مختلفة، كانت طرحة الزفاف الطويلة المزودة بتاج أو بتصميم القلنسوة، هي السمة المشتركة بين الفساتين، ذلك بالإضافة إلى تصميمات مختلفة لافتة أكثر من الطرح. ومن بين التصاميم اللافتة جدًا، هو استبدال الطرحة والتاج، بمجموعة من اللآلئ تزين الرأس وتنسدل على الصدر مثل القلادة.

بالإضافة إلى تصاميم فساتين الزفاف، لا يمكننا تجاهل بدلات العريس متنوعة الألوان والتصاميم التي تميزت بالكلاسيكية لكن مع لمسة عصرية بفضل أحذية الميول.

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