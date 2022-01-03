زراق الأطراف..الأسباب والعلاج

زراق الأطراف هي حالة غير مؤلمة تتسبب في انقباض الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد، وهذا يحول لون يديك وقدميك إلى اللون المزرق، ويأتي اللون الأزرق من انخفاض تدفق الدم والأكسجين الذي يتحرك عبر الأوعية الضيقة إلى الأطراف، والحقيقة زراق الأطراف شائع عند الأطفال حديثي الولادة، ومعظم الأشخاص الآخرين المصابين بهذه الحالة هم من المراهقين والشباب.

أعراض زراق الأطراف

اليدين والقدمين هي الأطراف التي غالبًا ما تتأثر بحالة زراق الأطراف، ولكن أعراض هذه الحالة يمكن أن تتطور في عدة أماكن مختلفة، بما في ذلك:

المعصمين

الكاحلين

الأنف

الآذان

الشفاه

الحلمات

والأعراض الأكثر شيوعًا هي:

أصابع زرقاء اللون

الأيدي والقدمين باردة

انخفاض درجات حرارة الجلد وتدفق الدم

تورم اليدين والقدمين

وتتفاقم الأعراض مع البرد وتتحسن مع الدفء، ويعود لون الأطراف إلى المعتاد عندما تحرك يديك إلى وضع أفقي، من الأعلى إلى أسفل، ووفقًا للخبراء، فإن معظم الأطفال حديثي الولادة لديهم أيدي وقدمين زرقاء بعد الولادة مباشرة وفي الساعات القليلة الأولى.

أسباب زراق الأطراف

لا يوجد الكثير من الأبحاث المحددة حول أسباب الإصابة بزراق الأطراف، حيث ذكرت دراسة أجريت عام 2011 عدم وضوح المجتمع الطبي حول ما إذا كان زراق الأطراف مرضًا واحدًا أو حالة تختلف حسب السبب.

والفهم الحالي حول زراق الأطراف هو أنه يحدث بسبب انقباض الأوعية الدموية الصغيرة، وهذا يقلل من تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى الأطراف، وقد يكون لهذا التضييق أو التشنج الوعائي عدة أسباب للتطور، بما في ذلك:

درجات الحرارة الباردة

العيش على ارتفاع عالٍ مع مزيج من انخفاض ضغط الأكسجين وزيادة الرياح والبرد

شذوذ جيني يؤثر على الأوعية الدموية

علاج زراق الأطراف

غالبية الأشخاص المصابين بداء زراق الأطراف لن يحتاجوا إلى العلاج، حيث أنه لا يوجد علاج قياسي لهذه الحالة، وعدد قليل من التجارب السريرية نظرت في فعالية العلاج، ومع ذلك، يميل الأطباء إلى استخدام بعض الأساليب التالية عند مساعدتك في إدارة داء زراق الأطراف، مثل:

تدابير الاحترار

مع الأطفال حديثي الولادة والرضع، يعد تسخين الطفل علاجًا فعالًا، حيث أن زراق الأطراف شائع عند الرضع وليس ضارًا بشكل خاص، وبالنسبة للآخرين، من المحتمل أن ينصح أخصائي الرعاية الصحية بالحفاظ على دفء اليدين والقدمين في الداخل وحماية نفسك من التعرض لدرجات الحرارة الباردة.

الأدوية

في الأشخاص المصابين بزراق الأطراف الحاد، يلجأ الأطباء لوصف أدوية مثل مانع ألفا وقناة الكالسيوم، أو مشتقات حمض النيكوتينيك الموضعية، أو مينوكسيديل لتخفيف الأعراض.

الطمأنينة والصبر

تؤكد الأدبيات الطبية أنه من المهم للأطباء طمأنة مرضاهم بأن الحالة ليست ضارة، وإذا كانت الأعراض تحدث بسبب دواء ما، فقد تستفيد من التحدث مع طبيبك حول الأدوية أو العلاجات الأخرى إذا كانت لديك مخاوف بشأن داء زراق الأطراف والآثار الجانبية الأخرى.

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