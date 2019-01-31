نصائح علم الفلك لبرج القوس من ناحية الزواج في عام 2019‎

في عام 2019 القوس سيختبر علاقة حب جدية وستكون التجربة جديدة وممتعة

في النصف الأول من السنة كان أورانوس موجود في الحمل وهو ما كان يُساعدك على النجاح في العلاقات العاطفيّة، ومع اقترابنا من العام 2019 ترتفع نسبة الغرائز في الحُبّ وكذلك المشاعر الرومانسيّة وتأثير الكواكب يُشجّع على الحُبّ والزواج.

القوس سيختبر علاقة حب جدية وستكون التجربة جديدة وممتعة وذلك لن يؤدي إلى الزواج، ولكن مع نهاية العام الفرص سترتفع، الأبراج تنصح القوس بالصبر، لأنه عدم الزواج هذا العام يرتبط بحركة كواكب لا تصب في مصلحته وبالتالي عدم دخول القفص الذهبي أفضل بأشواط من الدخول إليه ثم الخروج منه سريعاً.

يغرم مولود برج القوس بمواليد برج السرطان، وأكثر الأبراج التي تزعجه هو برج الجوزاء، أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو الميزان، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل العقرب.

والجدير بالذكر، شخصية برج القوس تختلف كليا عن باقي الأبراج فصاحب هذا البرج يتميز بطبيعة نارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الإعتذارات ، يتميز برج القوس بلسان سليط يصيب دائما كما يصيب السهم ولا يخطئ أبدا ، حيث أن كلامه فيه نوع من الجرأة وقد يجرح الشخص الذي يكون أمامه بسهولة تامة ، ولكنه يتميز بقدرته على المداواة ومعالجة الجروح تاركا أطيب الأثر في نفس الشخص الآخر .

ويتميز برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة فيعتبر شخص القوس من أكثر الاشخاص عاطفية وحنانا ورقة ، كما أنه يعشق الأجواء الرومانسية والخيالية والمغامرات ، وتجذبه أجواء المطر والضباب والشتاء عامة إذ أن هذا النوع من المناخ مرتبط بشخصيته إرتباطا وثيقا ، كما أنه يعشق السفر والرحلات وركوب الدراجات وتسلق الجبال والمغامرات فهو من أصحاب القلوب القوية التي ترمي بنفسها بالمغامرة دون الخوف من العقبات .

المزيد:

ما هي صفات امرأة برج القوس؟

مميزات رجل وإمرأة برج القوس

كيفية التعامل مع رجل برج القوس

30 حقيقة عن برج القوس