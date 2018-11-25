ما هي صفات امرأة برج القوس؟

من صفات امرأة برج القوس أنها تعتمد وضع المكياج الخفيف

تعتبر امرأة برج القوس من الشّخصيات التي تَتسم بالفضول وحبِ الاكتشاف، كما أنّها تمتلك جانباً فَلسفياً من حيث التفكير؛ فهي دائمة البحث عن الحقيقة في كلِ أمرٍ يُصادفها في حياتها، وشخصيتها لا تَخضع للاستسلام، وتتصف هذه المرأة بالسحر وحب التغيير والتحرر، وأثناء دخولها إلى أي مكان تَبقى محط الأنظار.

امرأة برج القوس تُحبّ الاستقلالية في حياتها وتكره التقيد؛ وذلك لامتلاكها عقلاً مُنفتحاً، كما تكره العمل ضمن جدول، وتحبّ المرونة وفي جميع جوانب حياتها، ولديها معرفةٌ كافيةٌ بقدرتها على تغيير الخُطط وقلب الأمور لِصالحها، ولا تتبع أحد بل تفعل ما تعتقده هي فقط.

امرأة برج القوس والحب:

تسعى امرأة القوس إلى البحث عن الرّجل الذي من المُمكن أنْ يَكون صديقها قبل أنْ يَكون شريك حياتها؛ حتى تستطيع مشاركته في الحب الحقيقي، وتتّصف هذه المرأة بالإخلاص والصدق، ودائماً تنال ثِقَة الأشخاص الآخرين، تتمتّع امرأة القوس بالاستقلالية الأمر الذي يَزيد من سحرها وجاذبيتها في أعينِ الرّجال.

من سلبيات امرأة برج القوس في العلاقات العاطفية عدم التفرقة في مشاعرها بين الصداقة والحب، وهي دائمة الحرص على التعرف على مَن تَرغب بالارتباط به قبل الزّواج.

امرأة القوس والعمل:

تتهرب امرأة القوس من المسؤولية وتسعى دائماً إلى تجنبها، وتعرف طريق أهدافها وتسير دائماً للأمام لتحقيقها، وتُحب الشهرة والتميز أكثر من حصولها على المال، وهي طموحة جداً وتستطيع الوصول إلى أي هدفٍ تُنصِّبُه أمام عَينيها.

امرأة القوس والأصدقاء:

تُعتبر امرأة القوس من أفضل الأصدقاء وأروعهم، وتسعى دائماً من أجل مساعدة الأشخاص المُحيطين بها، ويُمكن لأصدقائها الاعتماد عليها في جميع أوقات الحاجة، وتُحفّز أصدقاءها بشكلٍ دائمٍ على تجربة كلّ ما هو مُثيرٌ وجديد.

امرأة القوس والموضة:

نظراً للفضول الذي تتميّز به امرأة القوس وحبها للاكتشاف تكون في بحثٍ دائمٍ عن كلّ ما يَختصّ بعالم الموضة والأزياء؛ فهي تُحبّ أنْ ترتدي ما يُناسبها ويُشعرها بالرّاحة، كما أنّها تُحب ارتداء الملابس الواسعة، والبسيطة، والفضفاضة، وتُحب الألوان والملابس الرّياضية، ومن النادر جداً أنْ ترتدي امرأة القوس المُجوهرات، كما أنّها تعتمد وضع المكياج الخفيف، وتُحب أنْ تَحتفظ بِقطع الإكسسوارات التي تُذكّرها بأشياء مهمّة مرّت في حياتها.

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