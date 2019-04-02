خطوات تساعدك على إصلاح زواجك المتعثّر

تضع الكثير من النساء توقعات غير منطقية حول الزواج والزوج، ولكن يتبين فيما بعد أنه لا وجود لمثل هذه التوقعات، فهناك فارق كبير بين الخيال وما هو على أرض الواقع.

لكن إذا استطاعت المرأة أن تمنطق توقعاتها حول الحياة الزوجية قبل الزواج، فذلك سيساعدها على العيش حياة واقعية، وإلا أصبح زواجها عرضة للمشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى الطلاق.

ولكن في الوقت نفسه، هناك نساء يتوصلن بعد فترة من الزواج إلى نتيجة مفادها أن التوقعات المتبناة حول الزواج غير منطقية، فيحاولن استدراك ذلك، ولكنهن ربما لا يعرفن كيف. في هذه الدراسة سنورد الطريقة التي تساعد المرأة على جعل توقعاتها حول الزواج أكثر منطقية.

ما هو مطلوب هو أن تحاول المرأة وضع إطار منطقي للتوقعات التي وضعتها أو تبنتها حول العلاقة الزوجية، والرجل الذي تزوجت منه.

أولاً: هل الزواج يسير على صخور مؤلمة أم طريق معبد؟

هذا السؤال مهم جدًا، يجعلك تفكرين بعمق بأن الحياة الزوجية تسير أحيانًا على صخور تؤلم القدمين، أو تسير على طريق معبد يجعل السير عليه سلسًا. وهنا فإن المنطق يقول إن الزواج يمكن أن يتعرض لمطبات خلال مسيرته، وإن الحياة بشكل عام ليست سلسة طوال الوقت. فإذا كنتِ لا تعرفين أين يقع المنطق في علاقتكِ الزوجية؛ فإنكِ في خطر.

ثانيًا: هل أنا تعيسة وغير راضية عن زواجي؟

كوني قادرة على إجراء تقييم لحياتك الزوجية، من حيث رضاك أو عدم رضاكِ عن كل جوانب العلاقة الزوجية. هذا التقييم يجب أن يستند إلى الواقع وليس الخيال. فهناك نساء لا يردن الاعتراف بوجود جوانب غير مُرضية في علاقتهن الزوجية مع الزوج، وهذا يعتبر خطأ، فليست هناك علاقة زواجية من دون مشاكل تبرز بين الحين والآخر.

ثالثًا: هل الطرف الآخر يبدو متجاوبًا معي؟

ينبغي أن تفكري فيما إذا كان شريكك متجاوبًا معكِ حول كثير من أمور الحياة الزوجية. فإن لم يكن كذلك؛ فإن عليكِ أن تحترمي مواقفه وتفكيره، ولا تعتقدي بأنه سيكون متجاوبًا معكِ في كل ما تفكرين به.

رابعًا: هل أنا مصابة بخيبة أمل؛ لأن زواجي ليس كما توقعت؟

هذا الشعور يصيب المرأة أحيانًا، وهو طبيعي، ويمثل جزءًا من الحياة الزوجية. فالزوج قد يشعر بخيبة أمل إزاء عدم سير أمور معينة، بحسب توقعاته، والمرأة أيضًا قد تشعر بنفس الشيء. فإن كانت التوقعات لدى الجانبين مبالغًا فيها، فعليهما أن يفكرا بالمنطق قليلاً، والمنطق يقول إن إصابة الإنسان بخيبات أمل في الحياة أمر طبيعي، وهو جزء من الحياة بشكل عام.

خامسًا: هل الحياة الزوجية للآخرين خالية من الملل والخيانة والمشاكل الحميمية؟

اعلمي أن جميع الناس لديهم مشاكل، والفرق الوحيد هو أن طبيعة هذه المشاكل قد تكون مختلفة لكن جوهرها واحد. فلا تعتقدي أنكِ الوحيدة التي تعاني من مشاكل حميمية مع زوجك؛ لأن هذه العلاقة لا ترقى إلى توقعاتك التي بنيتِها في البداية، ولم تفكري في جعلها منطقية.

سادسًا: هل يستطيع زوجي إسعادي ولكنه لا يفعل ذلك بشكل مقصود؟

التفكير في أن زوجك لا يسعدك بشكل مقصود؛ يعتبر نوعًا من إساءة الظن به؛ لأنه ما من أحد يعيش مع شريك تحت سقف واحد يفعل شيئًا مقصودًا لإزعاج الآخر. وهنا فإن جعل توقعاتك أكثر منطقية؛ هو حذف عبارة «بشكل مقصود»؛ لأن ما يحدث ربما يكون كله عفويًا.

سابعًا: هل أنا متأثرة بفكرة الطلاق من زوجي؟

في هذه الحالة، ضعي نفسكِ في مكانه؛ هل سترضين أن يطلقك؛ لأنك لم تستطيعي تلبية توقعاته؟ لذلك فكري بشكل مختلف، ولا تفكري بالطلاق؛ بسبب توقعات ربما لم تذكريها لزوجك؛ لأنها مجرد تصورات خيالية في ذهنك.

أكد علماء الاجتماع، المشاركون في الدراسة، أهمية الابتعاد عن أمور مهمة؛ لعدم الدخول في متاهات التوقعات المنطقية والمبالغ فيها. من الضروري الابتعاد عن الأمور الآتية:

1-التوقعات المزيفة.

2-التفكير بالقصص التي لا تتحقق في الحياة العادية للإنسان.

3- التفكير في أن زوجك يستطيع قراءة أفكارك.

4- الرغبة في أن يحقق زوجك كل ما تحلمين به في الحياة.

5- التفكير في المثالية؛ لأنها غير موجودة على الأرض.

6-المقارنات مع الآخرين.

7- الرغبة في أن تكوني دائمًا أفضل من الآخرين؛ لأن هذه تعتبر أنانية.