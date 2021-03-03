زوروا الحديقة المائية الأروع في دبي واحصلوا على تذاكر مجانية لصالات روكسي سينما‎

نداء إلى جميع محبي الحدائق المائية والأفلام! افتتحت حديقة لاجونا واتر بارك المائية أبوابها من جديد بعد شهر من الإغلاق الموسمي، واحتفالًا بعودة الافتتاح، تقدم الحديقة المائية لجميع ضيوفها الذين يشترون تذكرة دخول عامة تذكرة مجانية لصالات روكسي سينما في دبي.

ما عليكم سوى شراء تذكرة لحديقة لاجونا واتر بارك المائية اعتبارًا من 28 فبراير، سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو على بوابة الحديقة، لتحصلوا على تذكرة مجانية إلى روكسي سينما.

استمتعوا باثنتين من أجمل معالم دبي بسعر واحدة! يستمر العرض حتى 25 مارس وتسري صلاحية التذاكر حتى 30 أبريل 2021 – مما يعني الكثير من الوقت للاستمتاع بالشمس في حديقة لاجونا واتربارك المائية خلال النهار قبل التمتع بزيارة السينما ليلًا.

عيشوا روعة أجواء دبي الشتوية مع قرب حلول إجازة منتصف العام الدراسي، لتكون الفرصة الأمثل لقضاء يوم لا ينسى مع العائلة. فحديقة لاجونا واتربارك المائية هي الحديقة المائية الأروع في دبي، والتي تمنحكم ساعات وساعات من المرح – من الاسترخاء في "ليزي ريفر" إلى الإثارة وحبس الأنفاس في لعبة ويف أوز 180 فلو رايدر، فهناك خيارات تناسب الجميع!

تقع الحديقة في قلب شاطئ لا مير، وتقدم لكم عرضًا لا يفوّت فسارعوا لشراء التذاكر!

يمكنكم استخدام التذاكر المجانية لزيارة صالات روكسي سينما في سيتي ووك أو ذا بيتش أو الخوانيج، لتكافئوا أنفسكم وأسركم بالتجربة الأروع لصالات السينما!

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