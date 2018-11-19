10 نصائح لزيادة شعر الذقن للرجال

يجب الحرص على تقشير البشرة مرة واحدة أسبوعيا

تعاني فئة كبيرة من الشباب من قلة نمو شعر اللحية ، كما يمكن أن يكون نموه بطيئا أو غير كثيف، مما يجعله موضوعاً هاماً بالنسبة للشباب لأن في ذلك انتقاصاً من أناقتهم وجاذبيتهم باعتبار أن كثافة اللحية تعتبر إثباتا مميزا على سر الجاذبية في الرجولة .

نصائح لزيادة شعر الذقن للرجال:

1- يجب الحرص على تقشير البشرة مرة واحدة أسبوعياً لإزالة طبقة الجلد الميتة في الوجه وتنشيطها من جديد.

2- غسل الوجه بالماء الدافئ مرتين علي الأقل في اليوم، لان تنظيف البشرة يزيد من سرعة نمو شعر الذقن .

3- ينصح باستخدام زيت الزيتون حيث أنه يعزز نمو شعر الوجه، ويفضل أستخدامات مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا.

4- تساهم الفيتامينات والمعادن علي نمو شعر الوجه، لذا يجب أن تحرص علي أن يحتوي طعامك علي فيتامينات مثل البقوليات كالفول والعدس .

5- يساعد فيتامين “ب” المركب علي نمو لحيتك بشكل سريع .

6- الاسترخاء وهدوء الأعصاب من العوامل الهامة لنمو شعر الذقن، حيث ينصح خبراء التجميل علي ضرورة لعب رياضة اليوجا أو أي رياضة تساعد علي الاسترخاء، بالإضافة إلي الحصول علي قسط كافي من النوم .

7- الاهتمام بأكل اللحوم والأسماك والبيض والمكسرات، حيث أن البروتينات التي تحتويها تلك الأكلات تساعد علي سرعة نمو شعر الذقن .

8- تدليك الوجه يساعد علي تحسين الدورة الدموية بالجسم، وينشط البشرة .

9- في حالة حدوث حكة خلال الأيام الأولي من نمو الشعر ينصح باستخدام كريم “الهيدروكورتيزون”، حيث يساعد علي تهدئة البشرة .

10- شرب ما لا يقل عن 8 أكواب مياه يومياً، حيث أن المياه تساعد على ترطيب البشرة ونمو شعر الذقن.

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