زيت الأرغان "الذهب السائل" وفوائده القيّمة للشعر

يعتبر زيت الأرغان من أفضل الزيوت التي يمكن استخدامها لعلاج مشكلات الشعر المختلفة، لاحتوائه على كميات كبيرة من المركبات والفيتامينات. بلإضافة لاحتوائه على بعض الأحماض المفيدة لصحة الشعر، كحمض زيت الكتان الأساسي، وحمض الشمع، وأحماض دهنية أخرى، وأوميغا 3 و9.
فوائد زيت الأرغان للشعر
يعالج الشعر التالف، ويعمل على تقليل التقصف والتساقط.
يعزز نمو الشعر ويزيده كثافةً وطولاً.
يساعد على التخلص من قشرة الشعر.
يمنح الشعر مظهراً حيوياً وصحياً ويمنحه اللمعان.
يساعد على ترطيب وتغذية فروة الرأس ما ينعكس على مظهر الشعر.
زيت الأرغان لتعزيز نمو الشعر
وزعي الخليط جيداً على الشعر وفروة الرأس، واتركيه مدة ساعتين، ثم اغسليه جيداً بالشامبو. كرري الوصفة أسبوعياً لتلاحظي نمو الشعر مجدداً، مع تحسن معدلات التساقط.
زيت الأرغان للشعر التالف
اخلطي صفار بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وأضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وأخرى من زيت الأرغان. وزعي الخليط على فروة الرأس والشعر، ثم غطي شعرك بغطاء بلاستيكي، وفوقه منشفة ساخنة، واتركيه مدة 30 دقيقة، ثم اغسليه جيداً بالشامبو.
كرري الوصفة أسبوعياً لتلاحظي الفرق.
زيت الأرغان لهيشان الشعر
يمكن التغلب على هيشان الشعر، بتدليك فروة الرأس بكمية مناسبة من زيت الأرغان الدافىء لمدة 15 دقيقة يومياً، مرة صباحاً ومرة مساءً.
ويمكن أيضاً خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الأرغان مع صفار بيضة واحدة، ووضع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف. قومي بعد ذلك بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة 20 دقيقة، واغسلي شعرك جيداً بماء فاتر للتخلص من بقايا البيض.
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