زيت الأرغان "الذهب السائل" وفوائده القيّمة للشعر

يُعرف زيت الأرغان بالـ”ذهب السائل”، لفرط أهميته للجسم والبشرة والشعر على حد سواء.يستخرج زيت الأرغان من لوز شجر الأرغان، أو الأركان المغربي، وهو نوع نادر جداً من الأشجار، يتواجد حصرياً في منطقة سهل سوس في المغرب العربي.

ويجب الانتباه، لأن النوع المخصص للوصفات التجميلية، يختلف عن النوع المستخدم في وصفات الطعام، الذي يشيع استخدامه في الأطباق المغربية.



يعتبر زيت الأرغان من أفضل الزيوت التي يمكن استخدامها لعلاج مشكلات الشعر المختلفة، لاحتوائه على كميات كبيرة من المركبات والفيتامينات. بلإضافة لاحتوائه على بعض الأحماض المفيدة لصحة الشعر، كحمض زيت الكتان الأساسي، وحمض الشمع، وأحماض دهنية أخرى، وأوميغا 3 و9.



فوائد زيت الأرغان للشعر

يُستخدم زيت الأرغان كبلسم طبيعي للشعر.

يعالج الشعر التالف، ويعمل على تقليل التقصف والتساقط.

يعزز نمو الشعر ويزيده كثافةً وطولاً.

يساعد على التخلص من قشرة الشعر.

يمنح الشعر مظهراً حيوياً وصحياً ويمنحه اللمعان.

يساعد على ترطيب وتغذية فروة الرأس ما ينعكس على مظهر الشعر.

زيت الأرغان لتعزيز نمو الشعر

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الأرغان مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

وزعي الخليط جيداً على الشعر وفروة الرأس، واتركيه مدة ساعتين، ثم اغسليه جيداً بالشامبو. كرري الوصفة أسبوعياً لتلاحظي نمو الشعر مجدداً، مع تحسن معدلات التساقط.