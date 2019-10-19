10 فوائد صحية وجمالية للصبر تعرّف عليها

الصبر من الفواكه الموسمية المحببة جداً للكثيرات، ويسهم الصبر في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، واليوم سنتعرف على فوائد الصبر الصحية والجمالية.

فاكهة الصبر

الصبر أو كما يسميه البعض هو نوع من أنواع النباتات التي تنتمي إلى فصيلة الصباريات، يكسو الصبر من الخارج أشواك صغيرة وناعمة، بينما يوجد بداخله لب عسلي يحتوي على بذور طرية صغيرة يمكن مضغها، ولهذه الفاكهة فوائد عظيمة لا يمكن تصورها سنتعرف عليها تالياً.

فوائد الصبر الصحية

يعتبر مضاداً للفيروسات، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن الصبار مفيداً في علاج الهربس البسيط، والفيروس المخلوي التنفسي ونقص المناعة البشري.

يحمي الخلايا العصبية، ويقي من تلف الخلايا العصبية كما يمنع حدوث أي خلل في وظائفها.

يعالج تضخم البروستاتا، وقد يكون فعالاً في علاج سرطان البروستاتا.

يقي من الإصابة بأمراض القلب، حيث أنه يمنع تصلب الشرايين، والإصابة بأمراض القلب التاجية والجلطات الدماغية، وذلك بفعل الألياف الغذائية الموجودة به، والتي تسهم في خفص الكوليسترول الضار، إضافة إلى البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم عن طريق تقليل الإجهاد الذي يحصل في الأوعية الدموية والقلب.

يخفض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية عند اعتماد نظام غذائي يومي يحتوي على الصبار لمدة 4 أسابيع.

يكافح الإجهاد التأكسدي، وهو عبارة عن عملية بيولوجية تؤدي إلى تلف الخلايا وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالسرطان وتصلب الشرايين والزهايمر.

يخفض نسبة السكر في الدم، فالصبر غني بالألياف المفيدة لمرضى السكر.

يعالج متلازمة الأيض، حيث أثبتت الدراسات أن تناول ورق الصبار المجفف بشكل يومي على مدار 6 أسابيع سيسهم في علاج متلازمة الأيض.

يعالح المياه الزرقاء أو الغلوكوما في العين.

يشفي بعض إعتلالات الكبد.

فوائد الصبر للبشرة

يساعد على تجديد خلايا الجلد التالفة.

يريد طراوة الجلد.

يزيل خلايا الجلد الميتة.

يعالج لسعات الحشرات والالتهابات الجلدية.

يعالج الطفح الجلدي والحساسية.

يخفف حروق الشمس، ويوفر حماية جيدة للبشرة من أشعة الشمس.

يخفي البقع الداكنة والتجاعيد الرقيقة الموجودة على البشرة.

يعالج مشاكل البشرة الجافة.

يقلل الانتفاخات الموجودة تحت العين.

يمنع ظهور الشعر الزائد.

يزيل المكياج وآثاره بفاعلية.

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