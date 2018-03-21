زيت البندق..علاج مثالي لحب الشباب

ينظم زيت البندق إفراز الخلايا الدهنية بالوجه (shutterstock.com)

يستخدم زيت البندق عادة في العطور والطبخ والعناية بالشعر كما يضاف إلى زيوت التدليك، ويحتوي على عديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في وقاية الجلد، وتزيد من جاذبية البشرة، وفقًا لموقع وكالة الأنباء الإيطالية "ansamed".

1-يعد زيت البندق في معظم الأحيان أمن للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد، فهو قابض طبيعي خال من الكحول لا يسبب التهيج على عكس المرطبات الكيميائية الأخرى.

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2-يساعد زيت البندق في تجفيف البشرة الدهنية، وتطهير وتقليص المسام، وإزالة البكتيريا.



3-يحتوي زيت البندق على فيتامين E والأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب الطبقة الخارجية من الجلد، وتزيد من مرونتها، كما تخلق حاجزًا طبيعيًا يمكن البشرة من الاحتفاظ بالماء ويجنبها الجفاف، ما يمنحك بشرة نضرة.



4-يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين -بروتين أساسي لنضارة البشرة- عندما تقل نسبته في الجسم يخسر الوجه أو البشرة مرونته، وتبدأ علامات التقدم في السن بالظهور، لكن فيتامين E المتوافر في زيت البندق يحفز إنتاجه في الجسم.



5-ينظم زيت البندق إفراز الخلايا الدهنية بالوجه، إذ أن زيادة إنتاجها قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور.

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وللتخلص من حب الشباب، يمكن خلط ملعقة كبيرة من القهوة، زمعلقة من السكر، وملعقة صغيرة من زيت البندق، وملعقة أخرى من زيت الزيتون، ثم ضعه على الوجه.



6-تساعد الفيتامينات"A،C،E" الموجودة في زيت البندق في التقليل من ظهور الخطوط الدقيقة بالوجه، خاصة تلك التي تظهر حول الفم والعين، وكذلك من الممكن أن تحد الأحماض الدهنية من بروز التجاعيد التي قد تنجم نتيجة للتعرض المستمر إلى أشعة الشمس.





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