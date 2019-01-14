كيفية استخدام زيت الزيتون لعلاج الإمساك؟

كيفية استخدام زيت الزيتون للإمساك؟

الإمساك هو أحد المشكلات الشائعة في الجهاز الهضمي ، والتي يعاني منها الجميع في مرحلة ما. وهي حالة يعاني الشخص المصاب اثناءها إما من حركة أمعاء صعبة للغاية أو معدل اقل من الطبيعي. إذا كان الشخص لديه أقل من 3 مرات حركات أمعاء في الأسبوع ، فهو يعاني من الإمساك.

قلة النشاط البدني ، وقلة المحتوى من الألياف ، والأدوية ، والجفاف ، والإفراط في تناول الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى الإمساك.

كيف يساعد زيت الزيتون على علاج الإمساك:

يعمل زيت الزيتون كملين ، مما يساعد على تليين الأمعاء ويوفر الرطوبة للبراز ، مما يجعل من السهل التنقل خلال القولون.

يساعد زيت الزيتون في زيادة إنتاج الإنزيمات في جهازك الهضمي.

يساعد زيت الزيتون المرارة على إطلاق المزيد من الصفراء ، وهذا بدوره يساعد على هضم الدهون في الطعام بشكل صحيح.

كيف استخدام زيت الزيتون؟

زيت الزيتون

يعتبر استخدام زيت الزيتون من أسهل الطرق لعلاج الإمساك. وهذا العلاج المنزلي سيساعدك على التخلص من الإمساك بفعالية.

المكونات:

1-2 ملعقة طعام من زيت الزيتون البكر الممتاز

الطريقة:

استهلك 1-2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في الصباح ، على معدة فارغة.

لا تشرب الماء لمدة ساعة على الأقل بعد أخذ زيت الزيتون.

اتبع هذا العلاج حتى يتم علاج هذا الإمساك تماما.

زيت الزيتون مع الثوم والفلفل الأسود

هذا الخليط سينتج عنه معجون. يمكنك إضافة هذا الخليط إلى اللحوم أو سلطات الخضروات الغنية بالألياف.

المكونات:

2-3 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركمين

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

1 فص ثوم (مطحون)

رشة من الفلفل الأسود

الطريقة:

تخلط جميع المكونات.

تخلط جميع المكونات بشكل جيد.

تخزن في الثلاجة في وعاء محكم الإغلاق. يستخدم مع الطعام.

زيت الزيتون مع الليمون

الليمون غني بالاحماض، مما يساعد على تنظيف القولون. مزيج زيت الزيتون والليمون سيمنع جفاف القولون.

المكونات:

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

الطريقة:

مزج زيت الزيتون وعصير الليمون.

يستهلك قبل الذهاب إلى السرير.

يكرر بانتظام.