تعرفي على فوائد زيت السمسم للشعر

يعد زيت السمسم من أفضل أنواع الزيوت التي تُغذي الشعر من جذوره

زيت السمسم هو زيت نباتي صالح للأكل مشتق من بذور السمسم. وبالإضافة إلى استخدامه باعتباره زيت الطهي في جنوب الهند وأيضاً جنوب السعودية وبالأخص في منطقة بارق حيث يعتبر زيت طهي وعلاج، ولهم عناية خاصة به منذ القدم.

غالباً ما يستخدم على أنه محسن نكهة في الصين واليابان وكوريا، وإلى حد أقل في المطبخ الجنوب شرق آسيوي.

زيت السمسم له شعبية في الطب البديل - من التدليك والعلاجات التقليدية إلى البدع في العصر الحديث. يستخدم زيت السمسم في الممارسة الطبية التقليدية للأيورفيدا الهندي لتهدئة أعراض الإجهاد ذات الصلة. البحوث الجارية تشير أيضاً إلى أن وجود المواد المضادة للاكسدة والدهون غير المشبعة في زيت السمسم قد يساعد في السيطرة على ضغط الدم.

ولزيت السمسم شعبية في آسيا، وهو أيضاً واحد من أقدم زيوت المحاصيل المعروفة، ولكن الإنتاج الحديث في جميع أنحاء العالم لا يزال محدوداً حتى اليوم نظرا لعدم كفاءة عملية الحصاد اليدوي اللازمة لاستخراج الزيت.

تعتبر الزيوت الطبيعية كنوز صحية على كافة الأوجه ومن أهم تلك الزيوت "زيت السمسم" الذي يعتبر من الزيوت الهامة والشائعة من الناحية التجميلية سواء للبشرة أو الشعر لكن ما أهميتة للشعر؟

لنتعرف سوياً على أهمية وفائدة زيت السمسم للشعر وهي كالآتى:

- يعد زيت السمسم من أفضل أنواع الزيوت التي تُغذي الشعر من جذوره حتى أطرافه، وترجع فوائده لكونه غنيًا بالأحماض الدُهنية الأساسية مثل "حمض الأوليك، واللينوليك، والبالميتيك".

- يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين (هـ) و (ب6)، مما يمنحه القدرة على حماية فروة الرأس والشعر.

- يحتوي زيت السمسم على بعض المعادن الهامة التي تضاعف من قدرته عل حماية الشعر مثل "الماغنسيوم، والنحاس، والحديد، والزنك"، بالإضافة إلى امتداد أن مفعوله لوقت طويل الأمد، لذا نقدم لكِ أهم فؤائد زيت السمسم للشعر.

1- يساعد زيت السمسم على ترطيب الشعر الجاف، ومنع تقصفه. يتميز زيت السمسم عن غيره من الزيوت بخاصية تغميق لون الشعر وجعله أسودًا لامعًا وهذه الفائدة لا توجد في أي نوع آخر من الزيوت، فاستخدامه بانتظام يُكسب شعركِ اللون الأسود اللامع.

2- يعمل زيت السمسم على تغذية الشعر، ويساعد على زيادة لمعانه، وترطيبه.

3- يُعد زيت السمسم واقٍ طبيعي لفروة الرأس والشعر من أشعة الشمس الضارة، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للجراثيم، ويفيد في حماية الشعر من العدوى.

4- يُعيد زيت السمسم اللمعان الصحي للشعر المُجهد والمُهمل، كما يساعد على منع تكـسر الشعر، ويعالج تقصفه.

5- يُساعد زيت السمسم على الترطيب العميق لفروة الرأس وتقوية الشعر من الجذور حتى الأطراف.

6- يساعد زيت السمسم على زيادة كثافة الشعر، كما يعمل على الوقاية من الصلع، وتعزيز نمو الشعر الجديد.

7- يتفاعل زيت السمسم مع الشعر الناعم، مما يُزيده نعومة وطولاً ويُعالج ما به من تقصُف أو إجهاد.

للمزيد من المقالات الخاصة بالشعر:

5 أسرار لتثبيت لون صبغة الشعر لفترة أطول

خطوات بسيطة للتخلص من قشرة الرأس

جميلة البوابة: لماذا يجب أن نستخدم زيوت الشعر؟

جميلة البوابة: وصفة رائعة من البرتقال للوجه والشعر