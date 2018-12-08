اصنعيه بنفسك: زيت الكركم العطري المفيد للبشرة

يعرف الكركم بفوائده الصحية، ويمكن استخدام الزيت لتدليك البشرة مما يساعد على الحد من حب الشباب والرؤوس السوداء والندوب التي تجعل بشرتك ناعمة ومتوهجة. تدليك الجسم يوميا بالزيت يزيل جميع عيوب البشرة مما يمنحك بشرة صحية. يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت الكركم إلى ماء الاستحمام أو استخدامه مع مقشر الجسم - أو كمصل ليلي للبشرة .

المكونات:

2 كوب من زيت جوز الهند البكر الممتاز / زيت الزيتون أو زيت اللوز

جذور الكركم العضوية

الطريقة:

تفرك جذور الكركم على حجر خشن مع بضع قطرات من الماء لتشكيل معجون أملس. ستحصل على الأقل على ملعقتين من معجون الكركم.

في مقلاة على النار يضاف زيت جوز الهند على حرارة منخفضة. يُضاف معجون الكركم إلى المقلاة ويُسخن لمدة دقيقة عن طريق التقليب. يرفع عن النار ويوضع جانبا ليبرد. تذكر عدم حرق الكركم أثناء التسخين.

يترك حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة ثم ينقل إلى زجاجة نظيفة بعيدا عن اي رطوبة.