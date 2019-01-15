جميلة البوابة: فوائد زيت الورد للبشرة

ربما سمعت عن زيت الورد كواحد من أفضل المكونات التي يمكنك استخدامها لوجهك. هذا ليس من المستغرب بالنظر إلى أن زيت الورد يحتوي على الفيتامينات C ، E ، بيتا كاروتين ، والأحماض الدهنية الأساسية على سبيل المثال لا الحصر. إذا كنت مستعدًا لتغيير روتين العناية بالبشرة إلى شيء أكثر صحة ، فإليك بعض النصائح حول كيفية استخدام هذا الزيت لتغذية بشرتك.

علاج التجاعيد

يمتلك زيت الورد القدرة على منع الشيخوخة بفضل خواصه المضادة للأكسدة. يمكن أن يساعد مزيج فيتامين A و C في تقليل ظهور الخطوط الرفيعة وكذلك التجاعيد على الجلد. لاستخدام هذا كمحلول لمكافحة الشيخوخة ، سوف تحتاج إلى واحد مل من زيت الورد وقطرة من زيت الجيرانيوم الأساسي. اخلطي الاثنان معًا وضعهما على بشرتك مرتين في اليوم. يمكنك استخدام هذا على أي جزء من جسدك تظهر عليه التجاعيد.

إزالة البقع السوداء

طريقة أخرى لاستخدام زيت الورد هو إزالة البقع الداكنة أو بقع العمر على جلدك بسبب وجود الليكوبين والبيتا كاروتين. يمكن أن يؤدي تطبيق هذا المحلول على بشرتك إلى تحسين نسيج بشرتك وتصبغه بالإضافة إلى لون البشرة. ويمكنه أيضًا تقليل الالتهاب والاحمرار. لهذه الوصفة ، سوف تحتاج إلى خلط 3 قطرات من زيت اللافندر الأساسي و 5 مل من زيت الورد. هذا المزيج لا يرطب بشرتك بعمق فحسب ، بل يمتلك القدرة على تهدئة بشرتك. يجب تطبيق ذلك على بشرتك مرتين في اليوم.

يزيل الندوب

زيت الورد فعال بنفس القدر في إزالة الندوب على بشرتك. كل ما عليك القيام به هو وضع بضع قطرات من الزيت على المنطقة المصابة من جلدك ثم تدليكها بلطف. كما تم ذكره من قبل ، يمكن لهذا الزيت أن يحسن لون بشرتك وتصبغه وهذا هو السبب في أنه من الجيد إعادة التوازن إلى لون بشرتك.

تقليل دهون البشرة

إذا كان وجهك يميل إلى أن يصبح لامعًا في فترة ما بعد الظهيرة بسبب زيادة إنتاج الزهم ، يُنصح باستخدام زيت الورد. ما يمكن أن يفعله هذا الزيت هو إزالة المسام على بشرتك وهو أمر مهم لتقليل إنتاج الزيت. المشكلة مع البشرة الدهنية هي أنك تفتقد حمض اللينوليك. لحسن الحظ ، يحتوي زيت الورد على أحماض دهنية يمكنها علاج هذه المشكلة. للحصول على هذا الحل ، ستحتاج ملعقتين كبيرتين من زيت الورد و 5 قطرات من زيت الليمون العطري. صب الاثنين في زجاجة ثم هزها جيدا. ضع هذا الخليط على وجهك المطهر في الليل. تأكد من أنك تستخدم هذا فقط في الليل لأنه قد يسبب رد فعل عند الخروج في الصباح.

يعالج حب الشباب

حب الشباب هو مشكلة جلدية شائعة لدى معظمنا لأنها يمكن أن تظهر حتى بعد سن البلوغ. المشكلة مع هذه المشكلة الجلدية هي أنها تترك علامات على بشرتك والتي يمكن أن تستغرق بعض الوقت قبل أن تتلاشى. الأكثر من ذلك ، هذه البثور يمكن أن تهز ثقتك ولهذا السبب ينصح باستخدام زيت الورد. في هذه الوصفة ، ستحتاج إلى ملعقة طعام من كل من زيت الورد ، وزيت اللافندر الأساسي ، وزيت الجوجوبا. تسكب كل المكونات في قنينة زجاجية ثم تهز بلطف للمساعدة في مزجها. يجب عليك وضع 2 إلى 3 قطرات من هذا الزيت على بشرتك ثم دلك بلطف لمساعدة الزيت على اختراق جلدك بعمق.