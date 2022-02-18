زيت شجرة الشاي..7 استخدامات يومية رائعة

زيت شجرة الشاي هو زيت أساسي له العديد من الاستخدامات، بما في ذلك الحفاظ على صحة بشرتك وشعرك وأظافرك، بالإضافة إلى فوائده المدعومة علميًا، فإن زيت شجرة الشاي غير مكلف وآمن عند استخدامه وفقًا للتوجيهات.

ما هو زيت شجرة الشاي وكيف يعمل ؟

يأتي زيت شجرة الشاي من أوراق Melaleuca alternifolia، وهي شجرة صغيرة موطنها كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، أستراليا، وعلى الرغم من أن Melaleuca alternifolia تُعرف باسم شجرة الشاي، إلا أنه لا ينبغي الخلط بينها وبين النبات الذي تستخدم أوراقه في صنع الشاي الأسود والأخضر واللونغ.

ولقد تم استخدام زيت شجرة الشاي كدواء تقليدي من قبل السكان الأصليين في أستراليا لعدة قرون، حيث يسحق هؤلاء الأستراليون الأصليون أوراق شجرة الشاي لاستخراج الزيت، ثم يستنشقونه لعلاج السعال ونزلات البرد أو وضعه مباشرة على الجلد للشفاء.

واليوم، يتوفر زيت شجرة الشاي على نطاق واسع كزيت غير مخفف بنسبة 100٪، كما تتوفر أيضًا أشكال مخففة، تتراوح قوتها من 5-50٪ في المنتجات المصممة للبشرة، ويحتوي زيت شجرة الشاي على عدد من المركبات، بما في ذلك terpinen-4-ol، التي ثبت أنها تقتل بعض البكتيريا والفيروسات والفطريات.

استخدامات زيت شجرة الشاي اليومية

معقم اليدين

زيت شجرة الشاي يصنع مطهرًا طبيعيًا مثاليًا لليدين، حيث أظهرت الدراسات أنه يقتل العديد من البكتيريا والفيروسات الشائعة المسؤولة عن التسبب في المرض، بما في ذلك الإشريكية القولونية، والتهاب الرئة، والإنفلونزا، وفي الواقع، أظهرت دراسة اختبرت عدة أنواع من غسل اليدين أن إضافة زيت شجرة الشاي إلى المنظفات عزز فعاليتها ضد الإشريكية القولونية.

طارد للحشرات

قد يساعد زيت شجرة الشاي في إبعاد الحشرات المزعجة، حيث وجدت إحدى الدراسات أنه بعد 24 ساعة من علاجها بزيت شجرة الشاي، كان لدى الأبقار ذباب أقل بنسبة 61٪ من الأبقار التي لم تعالج بزيت شجرة الشاي، كما يستخدم زيت شجرة الشاي لإبعاد النمل عن الإنتاج في الزراعة، كما أنه طارد فعال للبعوض.

مزيل العرق الطبيعي

قد تساعد التأثيرات المضادة للبكتيريا لزيت شجرة الشاي في التحكم في رائحة الإبط المرتبطة بالعرق، وفي الواقع العرق نفسه لا يشم، ومع ذلك، عندما تتحد إفرازات الغدد العرقية مع البكتيريا الموجودة على بشرتك، يتم إنتاج رائحة معتدلة إلى قوية.

وتحتوي منطقة الإبط الخاصة بك على تركيز كبير من هذه الغدد وهي مسؤولة بشكل أساسي عما يشار إليه عادة باسم رائحة الجسم، حيث تجعله خصائص مكافحة البكتيريا في زيت شجرة الشاي بديلاً طبيعيًا مثاليًا لمزيلات العرق التجارية ومضادات التعرق.

مطهر للجروح والخدوش الطفيفة

الإصابات التي تؤدي إلى كسر الجلد تجعل من السهل على الجراثيم دخول مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى الإصابة، ويمكن استخدام زيت شجرة الشاي لعلاج وتطهير الجروح الطفيفة عن طريق قتل البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى في الجروح المفتوحة.

تعزيز التئام الجروح

بالإضافة إلى منع العدوى في الجروح، قد يشجع زيت شجرة الشاي أيضًا على التئام الجروح، حيث أظهرت الأبحاث أن زيت شجرة الشاي يساعد في تقليل الالتهاب ويؤدي إلى نشاط خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا أساسيًا في عملية الشفاء.

وزيت شجرة الشاي هو مضاد معروف للبكتيريا ومضاد للفطريات ومضاد للأكسدة، وستساعد هذه الإجراءات في تقليل الالتهاب وتعزيز الشفاء.

يحارب حب الشباب

يمكن أن يكون زيت شجرة الشاي سلاحًا قويًا ضد حب الشباب، حيث أظهرت العديد من الدراسات أنه يساعد في تقليل كمية وشدة حب الشباب، ويحدث بعض حب الشباب بسبب البكتيريا التي أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية التقليدية، حيث وجد الفحص العلمي لزيت شجرة الشاي أن التطبيق لم يقلل من نشاط البكتيريا فحسب، بل قتلها أيضًا في المختبر بعد 4 إلى 6 ساعات.

وفي دراسة أخرى، وجد أن زيت شجرة الشاي فعال ضد حب الشباب مثل بيروكسيد البنزويل، وهو الدواء الأكثر شيوعًا المضاد لحب الشباب، لذلك يمكن شراء المواد الهلامية القائمة على زيت الشاي من متاجر البقالة الطبيعية أو عبر الإنترنت.

يتخلص من فطر الأظافر

التهابات الأظافر الفطرية شائعة جدًا، فعلى الرغم من أنها ليست خطيرة، إلا أنها يمكن أن تكون قبيحة، وهناك أدوية يمكنها علاج فطر الأظافر، لكن بعض الناس قد يفضلون نهجًا أكثر طبيعية.

وفي الحقيقة، ثبت أن زيت شجرة الشاي يساعد في التخلص من فطر الأظافر عند استخدامه بمفرده أو بالاقتران مع العلاجات الطبيعية الأخرى، مع آثار جانبية أقل من الأدوية التقليدية.

يمكنك استخدام بضع قطرات من زيت شجرة الشاي بمفردك أو مزجه بكمية متساوية من زيت جوز الهند وتطبيقه على المنطقة المصابة، ولكن تأكد من غسل يديك فورًا بعد ذلك لتجنب نشر الفطريات في مناطق أخرى.

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