البوابة - هل بدأت في تزيين منزلك لاستقبال شهر الخير، زينة رمضان هي أفضل طريقة ليحاول الأهل تعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى الأطفال عن طريق الصوم والعبادة، الحوار أسهل طريقة، ولكن الأشغال اليدوية ستثبت المعلومات، تعالوا نتعلم طريقة صنع زينة رمضان، واستغلال الوقت لشرح أهمية الهلال في تحديد موعد الصيام.

زينة رمضان : اصنعي نجوم وهلال رمضان مع أطفالك

أنت بحاجة إلى:

فرع شجرة متوسط الحجم، يمكنك تعليقه في الغرفة أو أسطوانة معدنية طويلة

ورق ملون / ورق مقوى

قطع من الخشب على شكل نجوم

غراء حرفي

فرش رغوية

ورق تغليف

بريق غلتر باللون الذهبي / اللون الفضي

ملاعق بلاستيكية

طبق من الورق

مقص

سكينة حرف يدوية

قلم

مسمار أو برغي أو خيط للتعليق

دبابيس ملابس صغيرة (اختياري)

زينة رمضان : اصنعي نجوم وهلال رمضان مع أطفالك

طريقة التحضير:

ابدئي مع النجوم . للتنوع البصري ، ستحتاجين إلى حجمين أو ثلاثة أحجام من النجوم - وعشرات من كل حجم. ستحتاجين إلى شكلي نجم متطابقين لإنشاء نجمة معلقة واحدة. يمكنك شراء أشكال نجوم مقطوعة مسبقًا مصنوعة من الورق أو الخشب. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك قص نجومك من الورق المقوى.

ارسمي هلالاً كبير الحجم. يمكنك استخدام الورق المقوى لرسم هلال جميل كبير الحجم.

استخدمي ورق تغليف الهدايا. يقص ورق تغليف الهدايا إلى مربعات أكبر قليلاً من أشكال نجومك. استخدم فرشاة رغوية لنشر الغراء على جانب واحد من النجمة ، ثم اضغط على هذا الجانب إلى الجانب غير المطبوع من مربع ورق التغليف. عندما يجف الصمغ ، استخدم مقصًا أو سكينًا حرفيًا لقص الورق الإضافي من حواف النجمة.

إضافة الغلتر. استخدم فرشاة رغوية لنشر الغراء على جانب واحد من النجمة. أمسكي النجمة على طبق ورقي واستخدمي ملعقة لتغليف الصمغ بالغلتر. قومي بإمالة النجمة فوق اللوحة للتخلص من البريق الزائد - ثم رشيها مرة أخرى لتغطية أي بقع فاتتك في المرة الأولى. استخدمي نفس الخطوات لتغليف الهلال بالبريق الفضي ليكون مميزاً.

طلاء الخشب - يمكنك أيضًا طلاء نجومك باستخدام الطلاء بالرش للحصول على نتائج فائقة السرعة. إذا كانت مصنوعة من الخشب ، فحاولي طريقة تغليف الورق ، لكن باستخدام القماش. يمكنك حتى السماح للأطفال بتزيينها.

أمنيات وأدعية. على الجانب الأخر، يمكنك كتابة أمنيات الأطفال في هذا الشهر الفضيل، وأدعية يحبها الأطفال.

علقي النجوم والهلال. عندما تنتهي من تزيين نجومك، قومي بربطها بالخيوط. قومي بقص 7-9 قطع من الخيوط بأطوال متفاوتة - نوصي بجعل كل واحدة على الأقل طول الفرع الذي ستتدلى منه. عند إضافة النجوم ، تأكدي من ترك مساحة كافية على أحد الطرفين لربطها بالفرع. لتباعد خيوطك بالتساوي ، ابدئي بربط الخيوط من منتصف الفرع. قومي بإضافة نجمة جديدة إلى كل جانب من الفرع. ثم باعدي بين الثلاثة الأولى.

نصيحة:

ضعي الخيطان والنجوم على طاولة حتى تتمكني من تحديد طول كل خيط بطريقة مناسبة.

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