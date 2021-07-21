هدايا مميزة لإدخال السعادة إلى قلوب أحبابك في عيد الأضحى المبارك‎‎

بيان صحفي

لطالما كانت هدايا الأصدقاء وأفراد العائلة في قمة الأولويات في موسم الاحتفالات والأعياد، ومع عودة عيد الأضحى المبارك هذا العام، إليك أبرز الهدايا ذات القيمة العالية والتي يمكنك تقديمها لأحبابك وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم خلال فترة العيد.

يمكنك اختيار 3 قطع من مجموعة حقائب يدوية مزخرفة لإضافة المزيد من التألق إلى حياة أي إمرأة. وتتميز الحقائب البرّاقة (29 درهم إماراتي) بمساحتها التي تتيح استيعاب مجموعة كبيرة من أساسيات الماكياج.

في حال كنت تبحث عن هدية براقة، يمكنك مطابقة مجموعة من ستة أقراط مزخرفة مقابل 29 درهماً مع مجموعة متنوعة من الأزياء.

تضم تشكيلة IKSU من ماكس فاشن للأزياء مجموعة كاملة من مستحضرات التجميل للوجه والعينين والشفتين والأظافر. وتهدف مجموعة الظلال المحايدة والحيوية، والمصممة خصيصاً لتمكين المرأة من التعبير عن شخصيتها المتفردة، إلى إلهام محبي الجمال للتعبير عن أنفسهن بطرق متنوعة.

يمكنك اختيار شمعة معطرة رومانسية برائحة لطيفة، من بين العديد من الروائح المنعشة مثل الغاردينيا البيضاء والعنبر أبسولوت بـ 25 درهماً إماراتياً.

تعتبر مجموعة ساعات اليد المكونة من 3 قطع (50 درهماً إماراتياً) اختياراً مثالياً للرجال على مختلف أذواقهم. وتتضمن المجموعة سوارين وساعة دائرية لتناسب أي إطلالة.

لهدية مبتكرة لعشاق القهوة، يمكنك اختيار مجموعة أكواب من السيراميك تحتوي على رسائل رائعة مقابل 29 درهماً فقط.

تعتبر حقيبة اللابتوب المميزة والمتينة هدية رائعة (90 درهماً إماراتياً)، حيث أن تصميمها الأنيق ووظيفتها المهمة يجعلان منها هدية رائعة للرجال على مختلف أعمارهم.

تساعد النظارات الشمسية (25 درهماً إماراتياً) الرجل على الحفاظ على عينيه محميتين من أشعة الشمس كما يجب، بينما يظهر بإطلالة أنيقة كما كان دائماً.

توفر الأحذية الرياضية الأنيقة والمريحة للرجال مستوى عالٍ من الراحة في كافة الأوقات خصوصاً أثناء المشي. وتوفر الأحذية القابلة للتهوية الراحة أيضاً أثناء الارتداء مما يجعلها مثالية للاستخدام المنتظم بسعر 70 درهماً إماراتياً فقط من ماكس فاشن.

وبالنسبة للأطفال، تعتبر تشكيلة هدايا العيد المتوفرة من خمسة قطع (85 درهماً إماراتياً) خياراً ممتازاً لتقديمها للأصدقاء والأحباء الذين رزقوا بمولود جديد مؤخراً. وتتوفر هذه المجموعة بتشكيلة متنوعة من الرسومات والشعارات، وتعرض ألواناً نابضة بالحياة ومشرقة إضافة إلى مطبوعات لطيفة. تم تصميم كل قطعة بعناية من القطن العضوي الناعم القابل للتهوية – وهو عبارة عن ألياف طبيعية ومتجددة وخالية من الآثار الضارة والسامة لتوفير أقصى درجات الراحة للطفل في جميع الأوقات.

للتصفح والتسوق، يرجى زيارة www.maxfashion.com

نبذة عن ماكس

تم إطلاق ماكس في دولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2004 (www.maxfashion.com)، وتعتبر علامة التجزئة الرائدة والأكثر ثقةً في مجال الأزياء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا والهند. ويقدم ماكس خدمات مذهلة لأكثر من 150،000 ألف عميل يومياً من خلال متاجره التي تصل لقرابة 400 متجراً عبر 19 بلداً ومنصة التسوق عبر الأنترنت الخاصة به في كل من الإمارات والسعودية والبحرين. تقدم العلامة خدماتها لقطاعات واسعة عبر السوق، حيث يتم إطلاق الأزياء المتجددة للنساء والرجال والأطفال بالإضافة إلى الأحذية والأكسسوارات وبعض المنتجات المخصصة للإستخدامات المنزلية. ويستمد ماكس نجاحه من الأزياء والمنتجات ذات الجودة العالية التي يقدمها لعملائه والتي تم تصميمها داخليًا وتصنيعها بمعايير جودة صارمة. ويعتبر ماكس جزءاً من مجموعة لاند مارك العالمية إحدى أكبر سلاسل متاجر البيع بالتجزئة في المنطقة (www.landmarkgroup.com)

معمول عيد الأضحى 2021