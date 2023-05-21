البوابة - السفر إلى قيرغيزستان يعني السفر عبر الزمن إلى الطبيعة البكر والضيافة البدوية. قيرغيزستان ، بلد غير ساحلي يقع في آسيا الوسطى ، وهو نقطة جذب للمتنزهين بسبب الطبيعة الجبلية. على الحدود مع أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان والصين ، لا تزال قيرغيزستان بعيدة عن السياحة الجماعية، مما يجعلها الوجهة المثالية إذا كنت تحب المغامرة.

يعتبر شهر سبتمبر أفضل شهر لزيارة قيرغيزستان، حيث يكون الطقس دافئًا بدرجة كافية للمشي لمسافات طويلة وركوب الخيل دون أزمة السياح. لكن قيرغيزستان لا تلبي احتياجات الأماكن الخارجية فحسب - إنها أيضًا أرض تاريخية حيث يمكنك زيارة مواقع مثل طريق الحرير، وبقايا التراث السوفيتي، وثقافة البدو الرحل الغنية.

سافر إلى قيرغيزستان طريق الحرير وثقافة الصحراء

مدينة بيشكيك

تقع بيشكيك، أكبر مدينة وعاصمة قيرغيزستان، في الجزء الشمالي من البلاد ، بالقرب من الحدود مع كازاخستان. تم تصميم المدينة على شكل شبكة ويوجد حدائق ضيقة على جانبي العديد من الطرق. اشتهرت بيشكيك بالعديد من الأسماء المختلفة عبر تاريخها. يُعتقد أن الاسم الحالي للمدينة يأتي من أسطورة القرغيز "كيرك كيز" (أربعون فتاة). وفقًا لأسطورة "كيرك كيز" ، فإن قيرغيزستان أمة نشأت عن أربعين فتاة من قبل أربعين قبيلة مختلفة.

بسبب المناخ القاري، بيشكيك جافة في الصيف وتتلقى معظم هطول الأمطار في الربيع. نظرًا لارتفاعها الشاهق، فهي بعيدة كل البعد عن تأثير البحر وبمتوسط درجة حرارة -4 درجة مئوية ، تكون أشهر الشتاء باردة. أشهر الصيف ، بمتوسط درجة حرارة 25 درجة مئوية ، هي أفضل الأوقات لأولئك الذين يرغبون في زيارة بيشكيك. إنها مدينة تستحق المشاهدة بمخططها الفريد للمدينة والمتاحف والمباني والمعالم الأثرية من العهد السوفيتي.

مهرجانات بيشكيك:

• النوروز (احتفالات الربيع) (مارس)

• مهرجان بيشكيك للجاز (أبريل)

• مهرجان طاش باشات للسجاد (يونيو)

• Sabantui (يوليو)

• بوكونباييفو (أغسطس)

سافر إلى قيرغيزستان طريق الحرير وثقافة الصحراء

6 أماكن سياحية في بيشكيك:

هذه المدينة التي كانت نقطة مهمة على طريق الحرير في الماضي ، هي واحدة من الأماكن التي يتردد عليها الكثير من السائحين بتاريخها وشكلها الجذاب وطبيعتها.

1. ساحة إلا تو (Bişkek Ala Too meydanı)

ساحة ألا توو هي الساحة الرئيسية ومركز بيشكيك. الساحة التي كان يقع فيها تمثال لينين من قبل بها الآن تمثال الحرية. في الساحة التي تقام فيها الأحداث والمهرجانات الحكومية ، أقيم أيضًا حفل تذكاري للكاتب القرغيزي الشهير جنكيز أيتماتوف في عام 2008. يمكن أن تكون ساحة ألا تو مكانًا رائعًا للبدء عند استكشاف بيشكيك.

2. أوش بازار (Bişkek oş pazarı)

أوش بازار هو أشهر بازار في بيشكيك ويقع على الجانب الغربي من المدينة. تشتهر بنضارة اللحوم ومنتجات الألبان التي تباع في المحلات التجارية بالداخل. يوجد أيضًا قسم منفصل على الجانب الجنوبي من البازار حيث تُباع الملابس. في هذا الجزء من البازار ، يمكنك العثور على ملابس قيرغيزية تقليدية مختلفة يمكنك شراؤها كتذكار من بيشكيك.

3. متحف تاريخ الدولة

بين مبنى البرلمان وساحة إلا ، يعد متحف تاريخ الدولة أفضل مكان لمشاهدة تاريخ المدينة. يوجد في المتحف العديد من الأعمال التي تعود إلى عهد الاتحاد السوفيتي ، وقطع أثرية قيمة من تاريخ قيرغيزستان وثقافتها. يعد هذا المتحف أحد أهم مواقع المدينة حيث يمكنك التعرف على تاريخ المدينة وثقافتها.

4. الكنيسة الأرثوذكسية الروسية (Bişkek Rus Ortodoks Kilisesi)

الكنيسة الروسية الأرثوذكسية في بيشكيك هي أكبر كنيسة أرثوذكسية في آسيا. بسعة 2500 شخص ، إنه دليل على أن العقيدة الأرثوذكسية لا تزال منتشرة في المنطقة. تم الانتهاء من بناء الكنيسة في عام 2015.

5. متحف ميخائيل فرونزي

تم بناؤه باسم ميخائيل فرونزي ، الذي ولد في بيشكيك وكان أحد القادة العسكريين المهمين للجيش الأحمر خلال الحرب الأهلية الروسية. يحتوي المتحف على متعلقات ميخائيل فرونزي وجنوده ووثائق وصور من تلك الأوقات. إنها إحدى النقاط التي نوصي بها للزوار المهتمين بتاريخ الاتحاد السوفيتي. تبلغ رسوم دخول المتحف 50 كجم ويفتح أبوابه من الساعة 10:00 إلى الساعة 17:00 في جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الاثنين.

6. حديقة إلا اركا الوطنية

تقع حديقة Ala Arca الوطنية على بعد حوالي 40 كم جنوب بيشكيك ، وتضم واحدة من الغابات النادرة في المنطقة. تقع الحديقة الوطنية في مرتفعات جبال God ، وهي موطن للعديد من أنواع النباتات والحيوانات. تقام مهرجانات Alpinada للتخييم والتسلق في الأول من مايو في الحديقة ، وهي مكان شهير للمعسكر والمتزلجين والمتسلقين. ينصح أولئك الذين يرغبون في استكشاف الجمال الطبيعي لمدينة بيشكيك بقضاء يوم في هذه الحديقة.



مدينة إيسيك كول

على النقيض تمامًا من الهندسة المعمارية الغريبة لمدينة بيشكيك ، فإن الخيام المصنوعة من اللباد والصوف مثبتة بمساعدة أعمدة خشب البتولا. إنهم جزء حيوي من الثقافة البدوية ، لذا فإن رحلة إلى قيرغيزستان بدون ليلة من التخييم على الأقل ستكون غير مكتملة. يوفر الشاطئ الجنوبي لبحيرة إيسيك كول - ثاني أكبر بحيرة مالحة في العالم - الكثير من حيث العجائب الطبيعية ، والتي يمكن الوصول إلى العديد منها بسهولة بعد الإقامة في مخيم بيل تام يورت.

هنا ، يمكنك أخذ حمام شمسي على ضفاف البحيرة أو مشاهدة عرض فولكلوري حول النار ليلاً أو ركوب الخيل - مع وسائل الراحة مثل الدش الساخن والمراحيض الصديقة للبيئة للتمهيد. ومع ذلك ، يجب أن تكون التجربة النهائية هي مظاهرة سالبورون. تذكر الأيام التي كانت تستخدم فيها النسور الذهبية وكلاب تايغان والأقواس والسهام لالتقاط الحيوانات من أجل الطعام ، فهي تصور تقاليد الصيد الأصيلة (لذا كن حذرًا من وجود أرنب قرباني).

مدينة كاراكول

تقع مدينة كاراكول على بعد أقل من ثلاث ساعات من المخيم ، لذا يمكنك زيارة اثنين من مناطق الجذب الرئيسية في غضون ساعات فقط ، بدءًا من Fairy Tale Canyon الدرامي. تقع مستوطنة بارسكون الصغيرة على بعد 30 دقيقة فقط ، حيث يصنع شلال شاهق وصخرة عملاقة منحوتة على شكل رأس رائد الفضاء يوري غاغارين.

مونتينيغرو "الجبل الأسود" رحلة إلى العصور الوسطى

