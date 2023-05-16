البوابة - مونتينيغرو هي بلد جبلي صغير في البلقان تحيط به الجبال الوعرة وبلدات من القرون الوسطى وأميال من الشواطئ الخلابة. مع ما يزيد قليلاً عن نصف مليون شخص ، أصبحت مونتينيغرو مؤخرًا نقطة جذب للسياح.

مونتينيغرو "الجبل الأسود" رحلة إلى العصور الوسطى

3 مدن رائعة في مونتينيغرو

من أبرز المدن التي تستحق الزيارة هي مدينة كوتور ، مع هندستها المعمارية المذهلة التي تعود إلى العصور الوسطى وخليجها الشبيه بالمضيق البحري ، فضلاً عن الشواطئ البكر ذات المستوى العالمي الممتدة على ساحل البحر الأدرياتيكي ، حيث أصبحت البلقان واحدة من أكثر المناطق السياحية شعبية في أوروبا، خاصةً لأنها آمنة نسبيًا وصغيرة ورخيصة.

يحتوي دليل السفر هذا على كل ما تحتاج إلى معرفته للتخطيط لرحلتك وتوفير المال والاستفادة القصوى من وقتك في هذه الوجهة:



1. أولسيني Ulcinj



تقع أولسيني على ساحل البحر الأدرياتيكي وتشتهر بشواطئها الرملية الطويلة. في الواقع ، يمكن العثور هنا على أحد أطول الشواطئ في أوروبا (Velika plaža). تضم أولسيني أيضًا مدينة قديمة خلابة (Stari Grad) مع شوارع ضيقة رائعة مرصوفة بالحصى وإطلالات رائعة على غروب الشمس ومأكولات بحرية لذيذة بالقرب من أسوار المدينة. من الأنشطة الشائعة استئجار دراجة وركوبها إلى لونج بيتش وقضاء اليوم في الاسترخاء. هذه المدينة الساحلية الجميلة هي المكان المثالي لقضاء بضعة أيام في الاسترخاء والاستمتاع بالمياه.



2. شاطئ بودفا Budva



يوجد في بودفا العديد من الشواطئ بالإضافة إلى الخلجان والمنحدرات والجزر التي يمكنك استكشافها. يبلغ عمر المدينة 2500 عام وهي عبارة عن متاهة من الشوارع الضيقة القديمة ولكنها بالتأكيد مكان رائع للتجول فيه. لا تفوت فرصة زيارة قلعة Citadela ، التي شيدت لحماية بودفا من الغزاة. اليوم ، تعد القلعة أيضًا مكانًا رائعًا لتناول مشروب والاستمتاع بالمناظر الخلابة. تشمل المعالم البارزة في بودفا ريفييرا شاطئ جاز وشاطئ بيسيسي وشاطئ كامينوفو. إذا كنت ترغب في الابتعاد عن حشود الشاطئ الرئيسية ، فاستقل قاربًا إلى جزيرة سفيتي نيكولا القريبة للعثور على شواطئ مرصوفة بالحصى الفيروزية رائعة على شواطئ منحدر شاهق. أحضر حذاء الشاطئ الخاص بك!



3. كوتور Kotor



تمتلئ مونتينيغرو بالمدن الساحلية الجميلة ، لكن لا توجد أي منها دراماتيكية مثل كوتور. موطنًا للمناظر الرائعة للبحر والجبل بالإضافة إلى الهندسة المعمارية التاريخية ، تم إعلان المدينة بأكملها كموقع للتراث العالمي لليونسكو. إنه أحد أكثر الأماكن شهرة في البلاد. تضم هذه المدينة التي يبلغ عمرها 2000 عام العديد من مناطق الجذب الرئيسية بما في ذلك سور المدينة القديمة وقلعة سان جيوفاني وكاتدرائية سانت تريفون الجميلة والمتحف البحري. كوتور لديها مطبخ لا يصدق بسبب قرون من التأثير من الإغريق والعثمانيين والإمبراطورية النمساوية المجرية والعديد من الآخرين. جرب الأطباق المحلية مثل الكالاماري المحشي بالأرز ولحم الضأن مع البازلاء والسمك المشوي. لا تنس تجربة النبيذ المحلي مثل Krstac و Kratošija و Žižak و Vranac ، حيث تشتهر Montenegro بـ 50 نوعًا من النبيذ وهذا مكان رائع لتجربة بعض منها.



المصدر: nomadicmatt.com

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