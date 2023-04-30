البوابة - هل تحب تناول السوشي الياباني الأصلي؟ ماذا عن تحضيره في المنزل وبمكونات نباتية. سوف تدمنون على تناولها. توفر طحالب النوري عنصر اليود الأساسي وهو ضروري لتكوين هرمونات الغدة الدرقية وبالتالي للنمو وتطور الدماغ. توفر أعشاب نوري البحرية الكثير من الكالسيوم المقوي للعظام وعناصر الحديد النادرة ، وهو أمر مهم لتكوين الدم ، من بين أشياء أخرى.
ساندويتشات السوشي النباتية
المكونات:
- 1 جزرة
- 1 فص ثوم صغير
- 1 أوقية خل أرز
- ملح
- رقائق الفلفل الأحمر
- 7 أونصات أرز سوشي
- 1 أوقية عصير بنجر
- 1 بصل أخضر
- ½ فلفل أصفر
- ½ أفوكادو
- نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون
- 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
- 2 ملعقة كبيرة زبادي
- 1 أونصة زنجبيل
- 4 شرائح من أعشاب نوري البحرية
- 1 ملعقة كبيرة سمسم أسود
ساندويتشات السوشي النباتية
خطوات التحضير:
- ينظف الجزر ويقشر ويغسل، ويقطّع إلى أعواد رفيعة أو شرائح ، ثم يوضع في وعاء. يُقشر الثوم ويُفرم ناعماً. توضع 1.5 ملعقة كبيرة خل أرز ، 1 ملعقة صغيرة شراب أرز ، ملح ، ثوم ، 1 رشة من رقائق الفلفل الحار مع 3.5 ملاعق كبيرة ماء في قدر صغير. يسخن السائل على نار خفيفة مع التحريك حتى يذوب الشراب والملح. ثم يُغلى المزيج ويُسكب على الجزر. يخلط كل شيء جيدًا ويترك مغطى لمدة 30 دقيقة في مكان بارد.
- في هذه الأثناء ، يُضاف الأرز إلى قدر به 16 أونصة من الماء ويُغلى المزيج مع التحريك من حين لآخر. يُطهى الأرز لمدة دقيقتين في قدر مفتوح على نار خفيفة ، ثم يُغطى ويُطهى على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة حتى يمتص الماء تمامًا. في هذه الأثناء ، يسخن باقي خل الأرز مع رشة ملح وبقية شراب الأرز. يوضع أرز السوشي في وعاء ويقلب في مزيج الخل وعصير البنجر ويترك جانباً مغطى.
- يُنظف البصل الأخضر والفلفل الحلو ويُغسل ويُقطع إلى شرائح رفيعة جدًا. يرفع لب الأفوكادو من القشر ويقطع إلى شرائح. للغموس ، يُمزج الكركم وعصير الليمون واللبن ويُتبل بالملح ورشة واحدة من رقائق الفلفل الحار. صفي الجزر والزنجبيل.
- يقسم الأرز إلى 8 حصص. شكلي 1/8 في مستطيل يبلغ سمكه حوالي 1/2 بوصة وضعيه في وسط ورقة عشب البحر. ضعي طبقة واحدة من الجزر والبصل الأخضر والأفوكادو والفلفل الحلو والزنجبيل على كل منها. شكلي 1 علبة أرز أخرى على شكل مستطيل ، ضعيها في الأعلى، بللي الزوايا الأربع لورقة النوري بقليل من الماء ، اطويها وأغلقيها. شكلي 3 شطائر سوشي أخرى بهذه الطريقة. للتقديم ، قطعي السندويشات إلى نصفين ، ورشي بذور السمسم ورشيها بكريمة الكركم.
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