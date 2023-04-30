ساندويتشات السوشي النباتية

ينظف الجزر ويقشر ويغسل، ويقطّع إلى أعواد رفيعة أو شرائح ، ثم يوضع في وعاء. يُقشر الثوم ويُفرم ناعماً. توضع 1.5 ملعقة كبيرة خل أرز ، 1 ملعقة صغيرة شراب أرز ، ملح ، ثوم ، 1 رشة من رقائق الفلفل الحار مع 3.5 ملاعق كبيرة ماء في قدر صغير. يسخن السائل على نار خفيفة مع التحريك حتى يذوب الشراب والملح. ثم يُغلى المزيج ويُسكب على الجزر. يخلط كل شيء جيدًا ويترك مغطى لمدة 30 دقيقة في مكان بارد .