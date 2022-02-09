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ساندويتش نباتي بصلصة بوفالو الحارة

منشور 09 شباط / فبراير 2022 - 03:00
ساندويتش نباتي بصلصة بوفالو الحارة
ساندويتش نباتي بصلصة بوفالو الحارة

ساندويتش نباتي بصلصة بوفالو الحارة بالأفوكادو الكريمي، وسلطة الرانش الغنية والرائعة . إذا كنت تشتهي تناول ساندويتش مع صلصة البافالو ولكنك لا تتناول اللحم لاي سبب كان، فنحن نقدم لك وصفة نباتية مغذية وشهية.

ساندويتش نباتي بصلصة بوفالو الحارة

المكونات:

ساندويتش نباتي بصلصة بوفالو الحارة

صلصة البوفالو

2 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة

3 ملاعق كبيرة صلصة حارة

1/8 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

1/16 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1/8  ملعقة صغيرة ملح

تمبه مقلية (قطع مخمرة من فول الصويا)

8 أوقية تمبه

2 ملعقة كبيرة زيت طبخ

صلصة رانش

8أوقية مزيج كول سلو (ملفوف وجزر مبروش)

1/4 كوب صلصة رانش

ساندوتش

2 خبز رول كبير

1 أفوكادو

ساندويتش نباتي بصلصة بوفالو الحارة

الطريقة:

ساندويتش نباتي بصلصة بوفالو الحارة

  • اخفقي الزبدة المذابة والصلصة الحارة والبابريكا المدخنة ومسحوق الثوم والملح. اتركي صلصة البافلو جانبًا. قد تتكاثف الصلصة عندما تبرد الزبدة ، لكن يمكن تسخينها مرة أخرى قبل استخدامها لتنعيمها.
  • نضيف مزيج الكول سلو في وعاء كبير ، ثم نسكب صلصة الرانش فوقه. قلبي حتى يغطى الملفوف المقطع والجزر بالصلصة ، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تصبحين جاهزة لصنع السندويشات.
  • قطعي التمبه إلى شرائح بسمك 1/4 بوصة. سخني 1 ملعقة كبيرة زيت طهي في مقلاة كبيرة على وسط. بمجرد تسخين المقلاة والزيت ، قومي بتدوير سطح المقلاة بالزيت ، ثم أضيفي شرائح التمبه. اقلي الشرائح حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً من الأسفل ، ثم اقلبيها واتركيها على الجانب الثاني. أضيفي ملعقة كبيرة إضافية من الزيت للجانب الثاني ، إذا لزم الأمر (التمبه تميل إلى امتصاص الزيت).
  • ضعي شرائح التمبه المقلية في وعاء. أعيدي تسخين صلصة البافلو وقلبي حتى تصبح ناعمة (ميكروويف 15 ثانية) ، ثم اسكبيها فوق التمبه. قلبي التمبه حتى تُغطى بصلصة البافلو.
  • لصنع السندويشات ، ضعي طبقة سميكة من سلو الرانش على لفافة ، ثم ضعي فوقها التمبه والصلصة وشرائح الأفوكادو!

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