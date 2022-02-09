ساندويتش نباتي بصلصة بوفالو الحارة

قطعي التمبه إلى شرائح بسمك 1/4 بوصة. سخني 1 ملعقة كبيرة زيت طهي في مقلاة كبيرة على وسط. بمجرد تسخين المقلاة والزيت ، قومي بتدوير سطح المقلاة بالزيت ، ثم أضيفي شرائح التمبه. اقلي الشرائح حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً من الأسفل ، ثم اقلبيها واتركيها على الجانب الثاني

أضيفي ملعقة كبيرة إضافية من الزيت للجانب الثاني ، إذا لزم الأمر (التمبه تميل إلى امتصاص الزيت)