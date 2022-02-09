ساندويتش نباتي بصلصة بوفالو الحارة بالأفوكادو الكريمي، وسلطة الرانش الغنية والرائعة . إذا كنت تشتهي تناول ساندويتش مع صلصة البافالو ولكنك لا تتناول اللحم لاي سبب كان، فنحن نقدم لك وصفة نباتية مغذية وشهية.
ساندويتش نباتي بصلصة بوفالو الحارة
المكونات:
صلصة البوفالو
2 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة
3 ملاعق كبيرة صلصة حارة
1/8 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
1/16 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1/8 ملعقة صغيرة ملح
تمبه مقلية (قطع مخمرة من فول الصويا)
8 أوقية تمبه
2 ملعقة كبيرة زيت طبخ
صلصة رانش
8أوقية مزيج كول سلو (ملفوف وجزر مبروش)
1/4 كوب صلصة رانش
ساندوتش
2 خبز رول كبير
1 أفوكادو
ساندويتش نباتي بصلصة بوفالو الحارة
الطريقة:
- اخفقي الزبدة المذابة والصلصة الحارة والبابريكا المدخنة ومسحوق الثوم والملح. اتركي صلصة البافلو جانبًا. قد تتكاثف الصلصة عندما تبرد الزبدة ، لكن يمكن تسخينها مرة أخرى قبل استخدامها لتنعيمها.
- نضيف مزيج الكول سلو في وعاء كبير ، ثم نسكب صلصة الرانش فوقه. قلبي حتى يغطى الملفوف المقطع والجزر بالصلصة ، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تصبحين جاهزة لصنع السندويشات.
- قطعي التمبه إلى شرائح بسمك 1/4 بوصة. سخني 1 ملعقة كبيرة زيت طهي في مقلاة كبيرة على وسط. بمجرد تسخين المقلاة والزيت ، قومي بتدوير سطح المقلاة بالزيت ، ثم أضيفي شرائح التمبه. اقلي الشرائح حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً من الأسفل ، ثم اقلبيها واتركيها على الجانب الثاني. أضيفي ملعقة كبيرة إضافية من الزيت للجانب الثاني ، إذا لزم الأمر (التمبه تميل إلى امتصاص الزيت).
- ضعي شرائح التمبه المقلية في وعاء. أعيدي تسخين صلصة البافلو وقلبي حتى تصبح ناعمة (ميكروويف 15 ثانية) ، ثم اسكبيها فوق التمبه. قلبي التمبه حتى تُغطى بصلصة البافلو.
- لصنع السندويشات ، ضعي طبقة سميكة من سلو الرانش على لفافة ، ثم ضعي فوقها التمبه والصلصة وشرائح الأفوكادو!
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