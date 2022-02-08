تشيزكيك الفراولة لشخصين في الفلانتين تشيز كيك الفراولة هذا هو الحلوى الصغيرة المثالية ليوم الحب أو الفلانتين أو في أي يوم تشعر برغبة بتناول تشيز كيك سريع وشهي!
تشيزكيك الفراولة لشخصين في الفلانتين
المكونات:
½ رطل من الفراولة الطازجة
2 ملعقة كبيرة سكر
4 أوقيات جبنة كريمية، درجة حرارة الغرفة
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 كوب كريمة خفق ثقيلة
½ كوب سكر بودرة
½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
2 بسكويت جراهام
1 ملعقة كبيرة زبدة
½ ملعقة كبيرة سكر بني
تشيزكيك الفراولة لشخصين في الفلانتين
الطريقة:
- اغسل الفراولة جيدًا وانزع السيقان ثم قطّعها إلى شرائح. ضعي شرائح الفراولة في وعاء وأضيفي السكر المحبب وقلبي حتى تمتزج المكونات. دعي الفراولة جانباً أثناء تحضير باقي الطبق ، مع تقليبها من حين لآخر للمساعدة في استخلاص العصائر.
- في وعاء منفصل ، تخفق كريمة الخفق الثقيلة بسرعة عالية باستخدام خلاط يدوي. عندما يصبح سميكًا ورقيقًا ، لكنه لم يتشكل بعد ، أضيفي مستخلص الفانيليا والسكر البودرة. ابدئي بسرعة منخفضة حتى يتجانس السكر البودرة ، ثم انتقلي إلى السرعة العالية واستمري في الخفق حتى تشكل الكريمة المخفوقة قمم صلبة.
- في وعاء منفصل ، اخلطي الجبنة الكريمية وعصير الليمون. باستخدام خلاط يدوي حتى يصبح طريًا ودسمًا.
- أضيفي الكريما المخفوقة إلى وعاء الجبن المخفوق ، ثم اخفقي الاثنين معًا حتى يتجانسوا معًا.
- لعمل عجينة بسكويت غراهام ، ضعي بسكويت غراهام في كيس علوي بسحاب واستخدمي شيئًا ثقيلًا لسحق البسكويت حتى يتحول إلى فتات صغيرة. نذوب الزبدة في وعاء صغير ، ثم نضيف فتات غراهام والسكر البني ، ونقلب حتى تمتزج المكونات.
- لتجميع كعك الجبن بدون خبز ، قسّمي فتات غراهام بين برطمانين أو أكواب أو أوعية صغيرة أخرى. أضيفي بعد ذلك حشوة التشيز كيك ، ثم ضعي عليها عصير الفراولة (مع التأكد من إضافة بضع ملاعق من عصير الفراولة مع التوت). استمتعي به على الفور أو ضعيها في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للأكل!
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