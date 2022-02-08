تشيزكيك الفراولة لشخصين في الفلانتين تشيز كيك الفراولة هذا هو الحلوى الصغيرة المثالية ليوم الحب أو الفلانتين أو في أي يوم تشعر برغبة بتناول تشيز كيك سريع وشهي!

المكونات:

½ رطل من الفراولة الطازجة

2 ملعقة كبيرة سكر

4 أوقيات جبنة كريمية، درجة حرارة الغرفة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 كوب كريمة خفق ثقيلة

½ كوب سكر بودرة

½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

2 بسكويت جراهام

1 ملعقة كبيرة زبدة

½ ملعقة كبيرة سكر بني

الطريقة:

اغسل الفراولة جيدًا وانزع السيقان ثم قطّعها إلى شرائح. ضعي شرائح الفراولة في وعاء وأضيفي السكر المحبب وقلبي حتى تمتزج المكونات. دعي الفراولة جانباً أثناء تحضير باقي الطبق ، مع تقليبها من حين لآخر للمساعدة في استخلاص العصائر .

في وعاء منفصل ، تخفق كريمة الخفق الثقيلة بسرعة عالية باستخدام خلاط يدوي. عندما يصبح سميكًا ورقيقًا ، لكنه لم يتشكل بعد ، أضيفي مستخلص الفانيليا والسكر البودرة. ابدئي بسرعة منخفضة حتى يتجانس السكر البودرة ، ثم انتقلي إلى السرعة العالية واستمري في الخفق حتى تشكل الكريمة المخفوقة قمم صلبة .

في وعاء منفصل ، اخلطي الجبنة الكريمية وعصير الليمون. باستخدام خلاط يدوي حتى يصبح طريًا ودسمًا .

أضيفي الكريما المخفوقة إلى وعاء الجبن المخفوق ، ثم اخفقي الاثنين معًا حتى يتجانسوا معًا .

لعمل عجينة بسكويت غراهام ، ضعي بسكويت غراهام في كيس علوي بسحاب واستخدمي شيئًا ثقيلًا لسحق البسكويت حتى يتحول إلى فتات صغيرة. نذوب الزبدة في وعاء صغير ، ثم نضيف فتات غراهام والسكر البني ، ونقلب حتى تمتزج المكونات .