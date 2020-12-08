سبع نصائح لتخفيف الوزن للناس المشغولين جداً

لعل إحدى الحجج التي يتذرع بها بعض الناس لعدم إنقاصهم من وزنهم هي أنهم لا يملكون الوقت الكافي للقيام بالتمارين الرياضية أو لعدم اتباع نظام غذائي وما شابه.

ولكن يجب أن يعرف جميع الناس أن السمنة هي أحد أخطر أمراض العصر التي يجب أن تدرئ وتعالج ويتم التخلص منها للتمكن من التمتع بصحة كبيرة وقوة للقيام بمختلف الأعمال.

وإن تخفيف الوزن من الأمور البسيطة وليس كما يعتقد الناس بل من الممكن أن يتم التخلص من الكثير من الوزن الزائد بمجرد اتباع بعض النصائح وإدخال بعض العادات الصحية التي ستمكن الإنسان من التخلص من الوزن الزائد بدون أي مجهود منه. وسنستعرض الآن بعض العادات البسيطة التي تساعد الإنسان المشغول للغاية والذي يتحجج ويتذرع بعدم وجود الوقت لديه ليهتم بصحته لإنقاص وزنه والحفاظ على صحته وهذه العادات هي:

أولاً: تخلص من كل الأطعمة الجاهزة في مطبخك:

يجب أن يتم أولاً التخلص من جميع الأطعمة الجاهزة من المطبخ بما فيها الوجبات الخفيفة السكرية وأكياس الشيبس والأطعمة الجاهزة والدونتات والكروسان وغيرها من الاطعمة المعالجة التي تضر جداً بالجسم ولا تقدم له أي قيمة غذائية فقط تقدم السعرات الحرارية الكبيرة.

ثانياً: ضع الأغذية الصحية أمام عينيك:

بعد أن يتم استبعاد الأغذية الجاهزة والسريعة من المنزل يجب أن يتم وضع الخيارات الصحية أمام العينين ليتم تناولها عند الجوع مثل أن يتم وضع الخضروات والفواكه والشوربات والتونة واللبن وغيرها من الأغذية الصحية التي تعوض عن الرغبة بتناول الأغذية الدسمة.

ثالثاً: تحديد مواعيد ممارسة الرياضة:

إن الأشخاص الذين يكونون مشغولين دوماً غالباً ما ينظمون وقتهم بشكل دقيق ويحددون مواعيدهم ويكتبونها على المفكرة أو على أجهزتهم الذكية. ولذلك يجب أن يضعوا موعداً محدداً للرياضة وبهذه الطريقة سيتعاملون مع الرياضة وكأنها موعد من المواعيد التي يصعب الاستغناء عنها وتركها.

رابعاً: أخذ وجبات صحية خفيفة:

يجب على الأشخاص الذين يضطرون للعمل بشكل متواصل أن يأخذوا معهم دوماً وجبات خفيفة صحية بشكل دائم حتى إذا شعروا بالجوع لا يتناولون وجبات سريعة بل تكون الخيارات الصحية أمام عينهم. وطبعاً لا يجب أبداً أن يتم التجاهل عن هذه النقطة لأن تناول الوجبات السريعة في العمل هومن الأمور التي تسبب السمنة بشكل كبير بين العاملين والموظفين والطلاب.

خامساً: إيجاد رفيق لممارسة الرياضة:

عندما يتم إيجاد شخص مرافق لممارسة الرياضة واتباع العادات الصحية فإنها تصبح أمراً ممتعاً أكثر وخصوصاً إذا دخل فيها نوع من أنواع المنافسة. لذلك يجب أن يتم إيجاد رفيق أو صديق للذهاب للرياضة سوياً وللمشي سوياً ولتحقيق الأهداف المرجوة في التخلص من الوزن وبذلك سيلتزم الإنسان أكثر وسيتخلص من وزنه الزائد بشكل أسرع وممتع أكثر.

سادساً: تعلم تحضير الوجبات السريعة:

بعض الوجبات الصحية لا يتطلب تحضيرها إلا القليل من الوقت وهي تحمل الكثير من الفوائد الصحية للجسم. فمن الممكن أن يتم إيجاد بعض الوصفات الصحية من النت التي لا تأخذ إلا القليل من الوقت لتحضيرها وطهيها علاوة على طعمها اللذيذ.

سابعاً: ضع ملابس الرياضة أمام عينيك:

حتى لا يتم التهاون في ممارس الرياضة يجب أن يتم دوماً وضع ملابس الرياضة أمام متناول العينين في البيت وليس إخفائها في خزانة الملابس ومن الممكن أن يتم وضع هذه الملابس في السيارة أيضاً حتى يتنسى ممارسة الرياضة في أي وقت فراغ يجده الإنسان خلال أشغاله.

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