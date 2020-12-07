عشر طرق لتفجير الطاقة والحيوية والنشاط  في الجسم

لا بد أننا جميعاً نتعرض لحالات من فقدان النشاط والحيوية في الجسم وقلة النشاط لأسباب مختلفة وبدلاً من اللجوء إلى الطرق الصناعية في تفجير النشاط والحيوية في الجسم عن طريق شرب مشروبات الطاقة التي تضر بالجسم يجب أنيتم محاولة تجريب الطرق الطبيعية في تفجير الطاقة داخل الجسم ومن اهم هذه الطرق هي:

أولاً: المشي قليلاً:

من الممكن أن يتم زيادة النشاط في الجسم والتخلص من التعب والإرهاق عن طريق المشي المنتظم يومياً لمدة 20 دقيقة ويفضل أن يتم المشي في الخارج غي الهواء الطلق ومن الممكن ان يتم المشي أيضاً لمدة ساعة من الزمن لزيادة النشاط العام في الجسم.

ثانياً: التأمل أو أخذ غفوة لمدة 20 دقيقة:

من الطرق الأخرى الطبيعية لإعادة شحن الجسم هي أخذ غفوة قصيرة لمدة 20 دقيقة ليتمكن الجسم من استعادة طاقته وحيويته وليتم إعطاء فرصة للدماغ لمعالجة المعلومات والمهام التي قام بها على مدار اليوم وإعادة ترتيبها, وتعتبر الغفوة في منتصف اليوم بعد وجبة الغداء من الأمور الهامة للغاية للجسم وللعقل. ومن الممكن أن يمارس الشخص التأمل أيضاً لمدة عشرين دقيقة ليتمكن من إعادة شحن جسمه وتفجير الطاقة به من جديد.

ثالثاً: تناول نظام غذائي غني بالمغنيزيوم:

إن المغنيزيوم يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على مستويات الطاقة في الجسم لأن الجسم يحتاجه للقيام بالعديد من الوظائف الحيوية ومنها تكسير الغلوكوز في الجسم وتحويله إلى طاقة. لذلك إذا كان النظام الغذائي لا يحتوي على كميات وافرة من المغنيزيوم فإن الجسم سيجد صعوبات في انتاج الطاقة فيه وسيتم المعاناة من حالات من الإرهاق والخمول في الجسم. وللحصول على المغنيزيوم من الممكن تناول المكملات الغذائية الحاوية على المغنيزيوم أومن الممكن أن يتم تناوله من مصادر طبيعية ممثل الحبوب الكاملة والأفوكادو والمكسرات والخضروات الورقية الخضراء و الموز والشوكولا الداكنة.

رابعاً: التقليل من شرب الكحول والتدخين:

من النصائح الأخرى التي تزيد من مستويات الطاقة في الجسم وتمنع الخمول والكسل هي أن يتم التقليل من شرب الكحول ومن التدخين لأنهما مواد تسحب الطاقة من الجسم وتسبب الكسل والخمول.

خامساً: تناول الفطور الصحي:

للحفاظ على مستويات عالية من الطاقة خلال اليوم يجب ألا يتم إهمال وجبة الإفطار مطلقاً, لأن وجبة الإفطار تؤثر على طاقة الإنسان خلال اليوم وهي مهمة للغاية ومن الممكن أن تؤثر على الطاقة خلال اليوم وعلى المزاج أيضاً.

خامساً: شرب كميات وافرة من الماء:

إن شرب كميات وافرة من الماء هي طريقة أخرى لرفع مستويات الطاقة في الجسم بشكل طبيعي لأن قلة شرب الماء تسبب التعب والإرهاق, لذلك من الطرق الطبيعية لرفع الطاقة في الجسم هي شرب كوب من الماء عند الشعور بالإرهاق.

سابعاً: التقليل من تناول السكريات والإكثار من تناول الحبوب الكاملة:

إن السر وراء المحافظة على الطاقة والنشاط يومياً هي تناول أطعمة تنتج الطاقة بشكل تدريجي خلال اليوم وبذلك يتم الحفاظ على مستويات ثابتة من الطاقة خلال اليوم وهذا يحدث عندما يتم تناول الأغذية الحاوية على الحبوب الكاملة التي تمتص ببطء من الجسم وبذلك تفرز طاقة ثابتة خلال اليوم. بينما تعتبر الأغذية الغنية بالسكريات من الخيارات الغذائية الخاطئة التي لا يجب أن يتم الإكثار منها لأنها تعطي مستويات عالية من الطاقة فجأة ثم تنخفض هذه المستويات وبذلك لا يكون مستوى الطاقة ثابت بل منحدر.

ثامناً: تناول كوب من القهوة بالحليب:

على الرغم من معرفتنا بأن تناول القهوة السوداء في الصباح من الطرق الفعالة في تجديد الطاقة في الجسم والمساعدة على الاستيقاظ إلا أن تأثير القهوة شبيه بتأثير السكريات على الطاقة فهي تساعد في إعطاء جرعات قصيرة من الطاقة ومن ثم يتم الانحدار في مستويات الطاقة. وليتم تجنب هذا الأمر يجب أن يتم مزج القهوة مع الحليب وشرب هذا المزيج لمد الجسم بالطاقة.

تاسعاً: تناول الوجبات الخفيفة الصحية:

قد يكون الجوع هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإرهاق والتعب وفقدان الطاقة في الجسم ولذلك لا يجب ان يتم تناول ثلاث وجبات كبيرة على مدار اليوم بل وجبات خفيفة وتوزع على مدار اليوم ويتم تناولها عند الشعور بالإرهاق والإجهاد وفقدان الطاقة. ومن الأمثلة عليها هي الفواكه والخضروات والمكسرات والسلمون.

عاشراً: التقليل من التوتر:

إن التوتر هو أحد الأسباب الخفية لمعظم الأمراض التي تصيبنا ومنا قلة الطاقة في الجسم, لأن الإرهاق يحدث بسبب تعب الجسم وتعب العقل أيضاً. لذلك يجب أن يتم التخلص من التوتر بالاسترخاء وعمل أمور تزيد من الشعور بالسعادة وتعلم تقنيات التنفس السريع واليوغا.

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