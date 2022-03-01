ستريوسيل البطاطا الحلوة بالمكسرات هي نسخة سهلة ومبتكرة من طاجن البطاطا الحلوة الكلاسيكي الذي يمكن تقديمه كحلوى. تعلمي تحضيرها اليوم.

المكونات:

2 بطاطا حلوة (حوالي 3/4 رطل لكل منهما)

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 ملاعق صغيرة شراب القيقب

الطبقة العلوية:

2 ملعقة كبيرة طحين لجميع الأغراض

2 ملعقة كبيرة شوفان

¼ كوب سكر بني

¼ كوب جوز مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة

½ ملعقة صغيرة قرفة

الطريقة:

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. اغسلي البطاطا الحلوة ثم قطعيها بحذر إلى نصفين بالطول. توضع البطاطا الحلوة المقطعة على أنصاف على صينية ، على الجانب لأعلى ، ثم يُسكب زيت الزيتون على الأسطح المفتوحة المقطوعة. استخدم يديك لفرك كامل سطح البطاطا المقطعة بالزيت. اقلب البطاطا الحلوة بحيث يكون الجانب المقطوع لأسفل .

تحمص البطاطا الحلوة ، مقطعة جنبًا إلى جنب لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج وتتكرمل قليلاً في القاع .

أثناء تحميص البطاطا الحلوة ، قم بإعداد طبقة الستريوسيل العلوية. نضيف الدقيق والشوفان والسكر والجوز والزبدة والقرفة في وعاء. استخدم يديك أو قطاعة المعجنات لخلط المكونات معًا حتى تتكون خليطًا متفتتًا مع قطع بحجم حبة البازلاء. قم بتبريد الستريوسل حتى يصبح جاهزًا للاستخدام .

بعد تحميص البطاطا الحلوة ، أخرجيها من الفرن ، لكن اتركي الفرن مفتوحًا. استخدمي ملعقة لقلب البطاطس بحذر بحيث تكون الجوانب المقطوعة متجهة لأعلى. باستخدام سكينًا حادًا صغيرًا لتسجيل الخطوط المتقاطعة بعناية في البطاطا الحلوة .