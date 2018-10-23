طبيب البوابة: 4 طرق للفحص الذاتي لسرطان الثدي

الفحص الذاتي لسرطان الثدي

شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، فهل تعلمين أنك تستطيعين القيام بفحص ذاتي للثدي في خمس دقائق فقط. الاهتمام بصحتك لا يعني عمل التمارين الرياضية وإتباع حميات غذائية وحسب، ففي بعض الأحيان، يجب أن تراقبي التغيرات التي تحدث في جسمك وتوليها عناية خاصة.

إليك بعض الخطوات التي تحتاجين عملها بصفة مستمرة في المنزل لتفحصي ثدييكِ تحسبا لأي تغيرات قد تحدث بهما.

الخطوات:

- قفي أمام مرآة وقومي بكشف منطقة الثدي، ثم ضعي يديك الإثنين على أردافك مع الإبقاء على ظهرك ثابتا ومستقيما.

- قومي بالتربيت على ثديك بيد واحدة فقط وبحركات دائرية، أيضا قومي بفحص منطقة أسفل الثدي والإبط.

طرق أخرى:

- يمكنك رفع يديك الى فوق لتتمكني من رؤية منطقة الإبط وأسفل الثدي بشكل أفضل، فيجب عليك التدقيق جيدا لملاحظة أي تغير.

- يمكنك أيضاً أن تستلقي على ظهرك، فهذا يجعل نسيج الثدي ينتشر على منطقة الصدر فتتمكنين من الكشف جيدا على ثدييك. قومي برفع يد واحدة لتضعيها حول رأسك وبيدك الأخرى تحسسي أي تغيير أو تكتلات في النسيج.

إذا وجدت أي تغير سواء كتلة، احمرار، ألم أو أي اختلاف في حلمة الثدي أثناء الفحص الذاتي، فيجب عليك الذهاب للطبيب وعمل كشف طبي. تذكري أن تقومي بهذا الفحص الذاتي للثدي مرة كل شهر.