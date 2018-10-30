عزيزتي المرأة: نصائح هامة للوقاية من سرطان الثدي

نصائح هامة للوقاية من سرطان الثدي

يقول المتشائمون بأننا معرضون للإصابة باي مرض في أي وقت مهما كانت عاداتنا صحية، ولكن في الواقع، ووفقا للدراسات، الحفاظ على أسلوب حياة صحي يمكن أن يساعدك في تجنب الكثير من الامراض التي قد تحيط بك دون أن تعرف. لذلك حتى لو كنت في خطر الإصابة بالسرطان أو احد الامراض المزمنة الموجودة في عائلتك، اتباع هذه النصائح قد يكون مفيدا لك، بطرق لا تعرفها.

الحفاظ على وزن مثالي

يزيد الوزن الزائد من خطورة الإصابة بالامراض المزمنة مثل السكري، والضغط وأيضاً سرطان الثدي خصوصا اذا عانت المرأة من البدانة بعد انقطاع الطمث.

الرياضة

ينصح الأطباء النساء من كل الفئات العمرية بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً أولاً لتعزيز الصحة وثانياً للوقاية من أمراض عدة بينها سرطان الثدي.

تجنب الادوية التي تحتوي على هورمونات

قبل أن تتسرعي وتأخذي أدوية تتضمن هورمونات، اسألي طبيبك عن تأثيرها عليك بالأخص إن كنت معرضة لخطر الإصابة بالمرض.فابتعدي عن الهورمونات التي تزودك بالاستروجين والبروجسترون إن كان هناك تاريخ للمرض بعائلتك.

الرضاعة الطبيعية

أحد الطرق للوقاية هي ارضاع الأطفال إن كان بالإمكان، فالرضاعة تخفض نسبة تعرض الجسد لكميات عالية من الاستروجين وهكذا تساعدين جسدك على حد من هذا الهورمون.

الكشف الدائم

الكشف المبكر هو من أهم الطرق للوقاية سواء كان الكشف الشخصي أو من خلال الماموجرام، حاولي أن تبدئي برحلة الكشف من عمر الـ40 مرة بالسنة.