سرطان القلب: الأعراض، الأسباب، طرق العلاج

سرطان القلب هو مرض نادر الحدوث ويوجد أنواع حميدة وأورام خبيثة، لكن هناك أورام حميدة في القلب أكثر شيوعاً من الأورام الخبيثة وهي تصيب الإناث أكثر من الرجال، ويكون إما بدئية فيه أو انتقالية أو الاثنين معاً.

هل يصاب القلب بالسرطان؟

نعم لكن الإصابة نادرة جداً جداً، وأغلبها حميدة، والسرطانات التي وجدت في القلب كانت ناتجة عن انتقال السرطان إلى أماكن أخرى مثل سرطان الدم، سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان الكبد، سرطان الليمفاوية، سرطان الميلانوما، أما باقي الأورام فهي أورام نشأت في داخل القلب وهي نادرة جداً وأغلبها المخاطوم ينشأ من الحاجز بين الأذينين ويكون مرتبط مثل كرة في هذا الحاجز وعندما يكبر غلى درجة مهمة يبدأ بإحداث أعراض تشابه أعراض تضيق الصمام التاجي، حيث مع كل ضخة دم تحاول هذه الكرة النفاذ من الصمام وتضيق مجرى الدم.

أما السرطان الذي يكون بدىء وينشأ من القلب فهو يبدأ في حالة خطيرة وأغلب هذه السرطانات من نوع سركوما، الأنسجة التي تتخلل بين عضلات القلب، وفي هذا العصر حيث أن هناك تقدم كبير في تصوير القلب بالصدى ونتيجة لاستخدام هذا النوع من التصوير أصبحنا نشخص هذه الأورام حتى قبل أن تحدث اي اعراض.

أسباب سرطان القلب

ارتفاع ضغط الدم.

ضعف القلب.

مرض الشريان التاجي.

التدخين .

الوزن الزائد

أعراض سرطان القلب

انخفاض الوزن

حمى

انخفاض البول.

صعوبة في التنفس .

تورم حول القدمين والكاحلين.

زيادة في معدل ضربات القلب.

عدم انتظام ضربات القلب.

سعال مصاحب بدم.

زيادة أو إنخفاض الوزن.

تلون الشفاه والأظافر

الهلوسة والهذيان

علاج سرطان القلب

علاج سرطان القلب يكون عن طريق إجراء جراحة لإزالة الورم والحفاظ على وظائف القلب، لكن الاستئصال بالكامل غير ممكن لذلك قد تتطلب الحالة زراعة قلب، ويمكن علاج سرطان القلب بالإشعاع أو العلاج الكيميائي للورم الذي لا يمكن استئصاله بالكامل من خلال الجراحة لتقليل الأعراض وتدمير الخلايا السرطانية.

لماذا يُعد سرطان القلب نادر الحدوث؟

يُعد سرطان القلب نادر الحدوث لأنه الأورام تحدث بسبب تشوه جيني أما السبب وراء ندرة حدوث السرطان الذي أساسه القلب فيعود للأسباب الآتية: طبيعة تكوين القلب، حيث يتكون القلب من نسيج ضام، وحدوث سرطان في هذا النوع من الأنسجة نادر.

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