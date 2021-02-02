سلطة الجزر وجبن الفيتا

طبق جانبي بسيط غير مكلف ، يجمع هذا الطبق نكهة الجزر الحلوة مع الفيتا المالحة والبقدونس الطازج للحصول على سلطة بسيطة.

المكونات:

2 رطل جزر

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل حسب الذوق

1/2 حزمة بقدونس طازج

1/4 كوب جبنة فيتا مفتتة

الطريقة:

سخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. قشر الجزر وقطعه إلى قطع بحجم بوصة واحدة. بالنسبة للأطراف السميكة من الجزر ، قم أيضًا بقصها بالطول لتقليل سمكها. حاول أن تجعل قطع الجزر متشابهة في الطول والسمك بحيث يتم تحميصها بنفس المعدل.

ضع ورق البرشمان على صينية الخبز لتنظيفها بسهولة. ضع الجزر على صينية خبز ورشها بزيت الزيتون. أضف رشة ملح وفلفل ثم قلبها حتى تتغطى.

ضع صينية الخبز في الفرن المسخن مسبقًا واشويها لمدة 40 دقيقة ، مع التحريك مرة واحدة في منتصف الطريق.

بعد 40 دقيقة ، يجب أن يصبح الجزر طريًا ، ويكون السطح محمصا قليلاً. دع الجزر يبرد قليلًا.

قطع البقدونس وفتت الفيتا.

أضف الجزر والبقدونس وجبنة الفيتا المفتتة إلى وعاء.

أضف رشة أخرى من الملح والفلفل ، ثم قلب المزيج. قدمها دافئة.



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