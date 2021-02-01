الشومر أحد النباتات التابعة للفصيلة الخيمية، وينتشر في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسّط وحوض البحر الأحمر، وبلاد الشام والمغرب العربي، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية؛ فهو يطرد الغازات، ويسكّن آلام الأمعاء ويُعالج السعال، وله العديد من الاستخدامات الغذائية، فهو يحضّر كشاي، ويدخل في إعداد السلطات المختلفة.

"موقع البوابة" يقدم لكم سلطة الشومر والجزر المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير سلطة الشومر والجزر:

٢ كوب خضار ورقية

١ شومر مقطع شرحات رفيعة

٢ حبة جزر مبشور

٤ حبة فجل مقطع

٢/١ كوب جوز محمص او مكرمل

١ كوب جبنة

٢/١ كوب رمان

الصلصة:

٢/١ كوب زيت زيتون

٤/١ كوب خل بلسمك

٢ ملعقة كبيرة عسل

١ ملعقة كبيرة خردل ديجون

ملح وفلفل

طريقة تحضير سلطة الشومر والجزر:

- ابرشي الجزر والشومر والفجل أنا استخدمت اداة يدوية.

- لكرملة الجوز بطريقة سريعة ثم حمصي الجوز قليلا بالمقلاة.

- ثم أضيفي العسل والزيت وقلبيهم قليلا مع التحريك المستمر وافرديهم على ورق الخبز حتى يبرد الجوز جيداً.

- رتبي الخضار على طبق التقديم فوق الخس والخضار والجبنة والجوز

- اخلطي مقادير الصلصة جيدا وقدميها جانباً.

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