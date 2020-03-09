سلطة الأفوكادو مع الجبنة والمانجو

طبق سلطة رائع يصلح لتناوله خلال وصفات ريجيم صحي. يمكنك إعداده وتناوله مع الخبز الكامل وشريحة لحم مشوية وهكذا تصبح وجبة متكاملة.
المقادير:
باقة جرجير مغسولة ومصفاة
1 حبة أفوكادو مقطعة شرائح
½ حبة مانجو شرائح
2 حبة طماطم شرائح
1 كوب جبنة موتزاريللا مكعبات
صوص السلطة
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
¼ كوب عصير برتقال
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض
½ حبة فلفل أحمر حار مفري
1 ملعقة كبيرة عسل
ملح وفلفل أسود
الطريقة:
رصي أوراق الجرجير في طبق السلطة.
وزعي شرائح المانجو والأفوكادو فوق الجرجير.
رصي مكعبات الجبنة والطماطم مع الأفوكادو.
إخلطي صوص السلطة في بولة متوسطة ثم وزعي الصوص فوق طبق السلطة.