سلطة الأفوكادو والحمضيات، سلطة صحية مناسبة لفصل الشتاء
المكونات:
مجموعة متنوعة من الحمضيات
انا استعملت:
3 برتقال صرة
3 البرتقال كارا كارا
2 برتقال مينيولا
3 برتقال ماندرين
1 برتقال دم الغزال
½ ثمرة من الشمر مقطع شرائح رقيقة جدا
1 ثمرة الأفوكادو مقشرة ، مقطعة شرائح
½ ثمرة كراث مقشرة الى شرائح رقيقة جدا
1/3 كوب زيت زيتون بكر ممتاز
2 ملعقة طعام من الخل
1 ملعقة طعام عسل
ملح وفلفل أسود طازج
ربع كوب أوراق النعناع
شمر
الطريقة:
تُقطّع الحمضيات الى شرائح وتوضع في وعاء أو على طبق التقديم. توضع طبقة من شرائح الشمر الرقيقة. تضاف شرائح الأفوكادو والكراث.
في وعاء صغير ، يخفق زيت الزيتون ببطء في الخل. يضاف العسل ويخفق المزيج. يتبل بالملح والفلفل.
تُسكب الصلصة فوق السلطة وتتبل بمزيد من الملح والفلفل الطازج المطحون. يغطى بالشمر وأوراق النعناع.