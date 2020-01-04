سلطة الأفوكادو والحمضيات، سلطة صحية مناسبة لفصل الشتاء

المكونات:

مجموعة متنوعة من الحمضيات

انا استعملت:

3 برتقال صرة

3 البرتقال كارا كارا

2 برتقال مينيولا

3 برتقال ماندرين

1 برتقال دم الغزال

½ ثمرة من الشمر مقطع شرائح رقيقة جدا

1 ثمرة الأفوكادو مقشرة ، مقطعة شرائح

½ ثمرة كراث مقشرة الى شرائح رقيقة جدا

1/3 كوب زيت زيتون بكر ممتاز

2 ملعقة طعام من الخل

1 ملعقة طعام عسل

ملح وفلفل أسود طازج

ربع كوب أوراق النعناع

شمر

الطريقة:

تُقطّع الحمضيات الى شرائح وتوضع في وعاء أو على طبق التقديم. توضع طبقة من شرائح الشمر الرقيقة. تضاف شرائح الأفوكادو والكراث.

في وعاء صغير ، يخفق زيت الزيتون ببطء في الخل. يضاف العسل ويخفق المزيج. يتبل بالملح والفلفل.

تُسكب الصلصة فوق السلطة وتتبل بمزيد من الملح والفلفل الطازج المطحون. يغطى بالشمر وأوراق النعناع.