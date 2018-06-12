سلطة الباذنجان بالجبن

سلطة الباذنجان بالجبن

المقادير:

1 باذنجان مقطع أرباع

250 غرام فاصولياء خضراء

1 كوب حب رمان

1 كوب جبن تشيدر مقطع

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

½ ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

يدهن الباذنجان بالزيت ويتبّل بالملح والفلفل، يوضع في صينية مغلفة بورق الزبدة.

تضاف الفاصولياء الخضراء للصينية ويدخل الى الفرن.

تخرج الفاصولياء بعد 10 دقائق ويترك الباذنجان في الفرن حتى ينضج.

يوزع الباذنجان في طبق التقديم، وتوزع فوقه الفاصولياء الخضراء، حب الرمان والجبن.

يخلط عصير الليمون، الملح وزيت الزيتون ويقلّب جيداً ويوزع على السلطة.