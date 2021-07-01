سلطة الباستا بالبروكلي هي الطريقة المفضلة لدي لاستخدام ما تبقى من الطعام في المطبخ. سهلة ومتعددة الاستخدامات وغير مملة أبدًا!

المكونات:

8 أوقية باستا/ معكرونة (بأي شكل)

1 بروكلي (حوالي 1/2 رطل)

2.25 أوقية علبة زيتون شرائح

1/4 كوب طماطم مجففة

2 أوقية جبنة فيتا مفتتة

1/3 كوب صلصة إيطالية

الطريقة:

اطهي المعكرونة وفقًا لتعليمات العبوة ، وصفيها في مصفاة ، ثم اشطفيها لفترة وجيزة تحت الماء البارد لخفض درجة الحرارة. دع المعكرونة تجف جيدًا.

أثناء طهي المعكرونة ، افرمي البروكلي جيدًا وصفي الزيتون وقطعي الطماطم المجففة تقريبًا.

بمجرد تجفيف المعكرونة جيدًا ، أضفها إلى وعاء كبير مع البروكلي المفروم والزيتون المصفى والطماطم المجففة المقطعة بالشمس والفيتا المفتتة. تُسكب الصلصة الإيطالية فوقها وتُحرّك حتى يتجانس كل شيء ويُغطى بالصلصة. قدميها على الفور أو ضعيها في الثلاجة لمدة تصل إلى 4-5 أيام.

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