عصير البرتقال والقرفة

عصيرالديتوكس عصير طبيعي يعتمد على الفاكهة أو الخضروات الطازجة ممزوجا بالعسل...

يساعد عصير الديتوكس على تخفيض الوزن الزائد، وتنقية الجسم من السموم. يمكنك عمل عدة أنواع بمذاقات مختلفة حسب الرغبة.

المقادير:

3 حبات برتقال

1 حبة جزر كبيرة

عصير حبة ليمون

2 ملعقة صغيرة قرفة

3 ملاعق عسل

الطريقة :

ضعي ليتر ماء يغلي و أضيفي إليه القرفة. اتركيه يبرد ، ثم أضيفي العسل.

حضري عصير برتقالة واحدة، و عصير ليمونة، ثم قطعي الجزر و اضربيه بالخلاط .

إمزجي كل المحتويات معاً و كذلك القرفة في دورق كبير للعصير، ثم قطعي البرتقالتين الباقيتين إلى شرائح رفيعة. أضيفيها إلى دورق العصير، و استمتعي بعصير ديتوكس رائع لتنقية الجسم من السموم.

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