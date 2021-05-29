تعتبر سلطة الباستا بالخضروات الصيفية الخفيفة والطازجة مثالية لحفلات الشواء الصيفية وحفلات الطعام أو لوجبتك الأسبوعية ...

المكونات:

الصلصة:

½ كوب زيت زيتون

1/3 كوب من خل النبيذ الأحمر

1 ملعقة كبيرة خردل ديجون

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 حص ثوم مفروم

¾ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش طازج

السلطة:

كيس باستا ربطة العنق

2 طماطم صغيرة

1 كوسا صفراء

1 كوسا

1 بروكلي

½ بصلة حمراء

1 علبة من الفلفل الأحمر المشوي

½ كوب بقدونس مفروم

الطريقة:

حضري صلصة الخل أولاً. اخفقي زيت الزيتون وخل النبيذ الأحمر والديجون والأوريغانو والثوم المفروم والملح والفلفل. ضعي الصلصة جانبًا.

تُطهى المعكرونة وفقًا لتوجيهات العبوة (تُغلى لمدة 7-10 دقائق أو حتى تنضج) ، ثم تُصفى في مصفاة. اشطفها قليلًا لتبرد المعكرونة ، ثم اتركيها تجف جيدًا.

أثناء طهي المعكرونة وتصفيتها ، حضري الخضار. قطّعي الطماطم والكوسا والبروكلي والبقدونس. قطعي الفلفل الأحمر المحمص (المصفاة) والبصل الأحمر إلى شرائح.

ضعي المعكرونة والخضروات المفرومة في أكبر وعاء لديك. اخفقي صلصة الخل، ثم اسكبيها فوق السلطة. قلبي المعكرونة والخضروات حتى يتم تغليف كل شيء بالصلصة. امنحيها طعمًا وأضيفي الملح أو الفلفل ، إذا لزم الأمر. قدميها على الفور أو ضعيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للأكل.

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