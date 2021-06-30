سلطة الباستا بالخضروات الصيفية

تعتبر سلطة المعكرونة بالخضروات الصيفية الخفيفة والطازجة مثالية لحفلات الشواء الصيفية وحفلات الطعام أو لإعداد وجبتك الأسبوعية...

المكونات:

صلصة الخل

1/2 كوب زيت زيتون

1/3 كوب من خل النبيذ الأحمر

1 ملعقة كبيرة خردل ديجون

1 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

1 فص ثوم مفروم

3/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

السلطة

12 أوقية باستا ربطة العنق

2 طماطم روما

1 قرع أصفر

1 كوسة

1 تاج من البروكلي

1/2 بصلة حمراء

1 12 أوقية فلفل أحمر محمص

1/2 كوب بقدونس مفروم

الطريقة:

حضري صلصة الخل أولاً. اخفقي زيت الزيتون وخل النبيذ الأحمر وديجون والأوريغانو والثوم المفروم والملح والفلفل. ضعي الصلصة جانبًا.

تُطهى المعكرونة وفقًا لتوجيهات العبوة (تُسلق لمدة 7-10 دقائق أو حتى تنضج) ، ثم تُصفى في مصفاة. اشطفيها قليلًا لتبرد المعكرونة ، ثم اتركيها تجف جيدًا.

أثناء طهي المعكرونة وتصفيتها ، حضري الخضار. قطّعي الطماطم والكوسا والبروكلي والبقدونس. قطعي الفلفل الأحمر المحمص (المصفاة) والبصل الأحمر إلى شرائح.

ضعي المعكرونة والخضروات المفرومة في أكبر وعاء لديك. اخففقي صلصة الخل، ثم اسكبيها فوق السلطة. قلبي المعكرونة والخضروات حتى يتم تغليف كل شيء بالصلصة. امنحيها طعمًا وأضف الملح أو الفلفل ، إذا لزم الأمر. قدميها على الفور أو ضعيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للأكل.