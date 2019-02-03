سلطة البحر الأبيض المتوسط

سلطة البحر الأبيض المتوسط

المكونات:

للسلطة

1 خيار صغير ، مكعبة

½ كوب طماطم كرزية، نصف

حفنة صغيرة من البقدونس المفروم

2-1، بصل مفروم رقيق

زيت زيتون

للوعاء

7-8 زيتون

1/3 كوب من الحمص المعلب

2 ملعقة طعام حمص

1 ملعقة طعام تزاتزيكي

2-3 ملعقة كبيرة من الكينوا ، مطبوخة

فلفل أسود، طازج

الطريقة:

السلطة: يغسل الخضار ، ويفرم ، ويوضع في وعاء الخلط. يضاف زيت الزيتون والخل والملح حسب الرغبة.

قم بتجميع الوعاء الخاص بك: السلطة ، والحمص، والزيتون ، والكينوا. ثم يضاف: 2 ملعقة طعام حمّص و 1 ملعقة طعام + سلطة اللبن ويتبل بالفلفل الأسود المطحون.