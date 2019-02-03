سلطة البحر الأبيض المتوسط
سلطة البحر الأبيض المتوسط
سلطة البحر الأبيض المتوسط
المكونات:
للسلطة
1 خيار صغير ، مكعبة
½ كوب طماطم كرزية، نصف
حفنة صغيرة من البقدونس المفروم
2-1، بصل مفروم رقيق
زيت زيتون
للوعاء
7-8 زيتون
1/3 كوب من الحمص المعلب
2 ملعقة طعام حمص
1 ملعقة طعام تزاتزيكي
2-3 ملعقة كبيرة من الكينوا ، مطبوخة
فلفل أسود، طازج
الطريقة:
السلطة: يغسل الخضار ، ويفرم ، ويوضع في وعاء الخلط. يضاف زيت الزيتون والخل والملح حسب الرغبة.
قم بتجميع الوعاء الخاص بك: السلطة ، والحمص، والزيتون ، والكينوا. ثم يضاف: 2 ملعقة طعام حمّص و 1 ملعقة طعام + سلطة اللبن ويتبل بالفلفل الأسود المطحون.
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