سلطة البحر المتوسط ​​مع الحمص المتبل مليئة بالنكهة ، والملمس ، والعناصر الغذائية (خالية منتجات حيوانية) ...

بيض مسلوق ومحشي

المكونات:

صلصة

1/3 كوب طحينة

1/3 كوب ماء

¼ كوب عصير ليمون

2 حص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

¼ ملعقة صغيرة فلفل حريف

½ ملعقة صغيرة ملح

الحمص المتبل

1 علبة من الحمص

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

¼ ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

1/8 ملعقة صغيرة فلفل حريف (اختياري)

فلفل أسود حب (10-15)

ملح للتذوق

سلطة

3 أكواب مطبوخة فارو (أو برغل)

2 طماطم روما

1 خيار

¼ حزمة بقدونس طازج

الطريقة:

لتحضير الصلصة ، يُمزج الطحينة والماء وعصير الليمون والثوم المفروم والكمون والفلفل الحار والملح في الخلاط. حتى يصبح المزيج سلساً. ضع الصلصة جانبًا حتى تصبح جاهزة للاستخدام (احتفظ بها في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام).

اشطف الحمص وصفيه في مصفاة. سخني زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. بمجرد أن يسخن أضف الحمص المصفى. رشي الفلفل الحلو المدخن ومسحوق الثوم والفلفل الحار (إذا كنت تستخدمين) وبعض الفلفل الطازج فوقها. قلّب الحمص لتغطيته بالبهارات ، ثم استمر في القلي لمدة خمس دقائق تقريبًا ، أو حتى يتحول لون الحمص من الخارج إلى البني قليلاً ويتقشر. تبلها مع ملح للمذاق.

قطعي الطماطم والخيار والبقدونس. ضعي حوالي 3/4 كوب من الحبوب المطبوخ في كل وعاء ، ثم ضعي فوقها الطماطم المفرومة ، والخيار المفروم ، والحمص المتبل ، ورشة كبيرة من البقدونس المفروم. رشي الصلصة على الوجه وقدميها.

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