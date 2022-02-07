سلطة البصل الأخضر بالأعشاب والحمص خفيفة ومشرقة ومليئة بالنكهات الربيعية ، ستبقيك هذه السلطة ممتلئاً طوال فترة الظهيرة. قدميها كساندويتش أو سلطة!
سلطة البصل الأخضر بالأعشاب والحمص
المكونات:
حبة أفوكادو
½ كوب زبادي يوناني
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ كوب بقدونس مفروم طازج
¼ كوب كزبرة طازجة مفرومة
¼ كوب بصل أخضر مقطع (حوالي اثنين)
1 علبة الحمص
الطريقة:
- ضع الأفوكادو واللبن وعصير الليمون والملح والبقدونس والكزبرة والبصل الأخضر في وعاء. اهرسي المكونات معًا حتى تمتزج. لا بأس إذا كانت الأفوكادو لا تزال مكتنزة بعض الشيء.
- صفي علبة الحمص ثم أضيفيها إلى الوعاء مع صلصة الأفوكادو. يقلب الحمص ويهرس في الصلصة. تذوق السلطة وأضف الملح إذا لزم الأمر.
- قدمي السلطة على طبقة من الخضر ، بين شريحتين من الخبز ، في خبز بيتا ، أو ملفوفًا في خبز التورتيلا.
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