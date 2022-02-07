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سلطة البصل الأخضر بالأعشاب والحمص

منشور 07 شباط / فبراير 2022 - 03:00
سلطة البصل الأخضر بالأعشاب والحمص
سلطة البصل الأخضر بالأعشاب والحمص

سلطة البصل الأخضر بالأعشاب والحمص  خفيفة ومشرقة ومليئة بالنكهات الربيعية ، ستبقيك هذه السلطة ممتلئاً طوال فترة الظهيرة. قدميها كساندويتش أو سلطة!

سلطة البصل الأخضر بالأعشاب والحمص

المكونات:

سلطة البصل الأخضر بالأعشاب والحمص

حبة أفوكادو

½  كوب زبادي يوناني

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ كوب بقدونس مفروم طازج

¼  كوب كزبرة طازجة مفرومة

¼  كوب بصل أخضر مقطع (حوالي اثنين)

1 علبة الحمص

الطريقة:

  • ضع الأفوكادو واللبن وعصير الليمون والملح والبقدونس والكزبرة والبصل الأخضر في وعاء. اهرسي المكونات معًا حتى تمتزج. لا بأس إذا كانت الأفوكادو لا تزال مكتنزة بعض الشيء.
  • صفي علبة الحمص ثم أضيفيها إلى الوعاء مع صلصة الأفوكادو. يقلب الحمص ويهرس في الصلصة. تذوق السلطة وأضف الملح إذا لزم الأمر.
  • قدمي السلطة على طبقة من الخضر ، بين شريحتين من الخبز ، في خبز بيتا ، أو ملفوفًا في خبز التورتيلا.

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