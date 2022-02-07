سلطة البصل الأخضر بالأعشاب والحمص

ضع الأفوكادو واللبن وعصير الليمون والملح والبقدونس والكزبرة والبصل الأخضر في وعاء. اهرسي المكونات معًا حتى تمتزج. لا بأس إذا كانت الأفوكادو لا تزال مكتنزة بعض الشيء

ضع الأفوكادو واللبن وعصير الليمون والملح والبقدونس والكزبرة والبصل الأخضر في وعاء. اهرسي المكونات معًا حتى تمتزج. لا بأس إذا كانت الأفوكادو لا تزال مكتنزة بعض الشيء .

ضع الأفوكادو واللبن وعصير الليمون والملح والبقدونس والكزبرة والبصل الأخضر في وعاء. اهرسي المكونات معًا حتى تمتزج. لا بأس إذا كانت الأفوكادو لا تزال مكتنزة بعض الشيء .

ضع الأفوكادو واللبن وعصير الليمون والملح والبقدونس والكزبرة والبصل الأخضر في وعاء. اهرسي المكونات معًا حتى تمتزج. لا بأس إذا كانت الأفوكادو لا تزال مكتنزة بعض الشيء .

ضع الأفوكادو واللبن وعصير الليمون والملح والبقدونس والكزبرة والبصل الأخضر في وعاء. اهرسي المكونات معًا حتى تمتزج. لا بأس إذا كانت الأفوكادو لا تزال مكتنزة بعض الشيء .

صفي علبة الحمص ثم أضيفيها إلى الوعاء مع صلصة الأفوكادو. يقلب الحمص ويهرس في الصلصة. تذوق السلطة وأضف الملح إذا لزم الأمر

صفي علبة الحمص ثم أضيفيها إلى الوعاء مع صلصة الأفوكادو. يقلب الحمص ويهرس في الصلصة. تذوق السلطة وأضف الملح إذا لزم الأمر .

صفي علبة الحمص ثم أضيفيها إلى الوعاء مع صلصة الأفوكادو. يقلب الحمص ويهرس في الصلصة. تذوق السلطة وأضف الملح إذا لزم الأمر .

صفي علبة الحمص ثم أضيفيها إلى الوعاء مع صلصة الأفوكادو. يقلب الحمص ويهرس في الصلصة. تذوق السلطة وأضف الملح إذا لزم الأمر .

صفي علبة الحمص ثم أضيفيها إلى الوعاء مع صلصة الأفوكادو. يقلب الحمص ويهرس في الصلصة. تذوق السلطة وأضف الملح إذا لزم الأمر .