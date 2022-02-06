مبروشة زبدة الفول السوداني بالمربى

في وعاء متوسط ​​الحجم ، اخلطي الدقيق والشوفان وصودا الخبز معًا

في وعاء متوسط ​​الحجم ، اخلطي الدقيق والشوفان وصودا الخبز معًا .

في وعاء متوسط ​​الحجم ، اخلطي الدقيق والشوفان وصودا الخبز معًا .

في وعاء متوسط ​​الحجم ، اخلطي الدقيق والشوفان وصودا الخبز معًا .

في وعاء متوسط ​​الحجم ، اخلطي الدقيق والشوفان وصودا الخبز معًا .

باستخدام الخلاط ، اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى تصبح ناعمة وسلسة. أضيفي البيض وزبدة الفول السوداني والفانيليا. امزجي حتى تصبح ناعمة مرة أخرى

باستخدام الخلاط ، اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى تصبح ناعمة وسلسة. أضيفي البيض وزبدة الفول السوداني والفانيليا. امزجي حتى تصبح ناعمة مرة أخرى .

باستخدام الخلاط ، اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى تصبح ناعمة وسلسة. أضيفي البيض وزبدة الفول السوداني والفانيليا. امزجي حتى تصبح ناعمة مرة أخرى .

باستخدام الخلاط ، اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى تصبح ناعمة وسلسة. أضيفي البيض وزبدة الفول السوداني والفانيليا. امزجي حتى تصبح ناعمة مرة أخرى .

باستخدام الخلاط ، اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى تصبح ناعمة وسلسة. أضيفي البيض وزبدة الفول السوداني والفانيليا. امزجي حتى تصبح ناعمة مرة أخرى .

يُسكب مزيج الدقيق والشوفان في وعاء مع خليط زبدة الفول السوداني. استخدمي ملعقة للتقليب حتى يتجانس كل شيء وتتشكل عجينة بسكويت سميكة

يُسكب مزيج الدقيق والشوفان في وعاء مع خليط زبدة الفول السوداني. استخدمي ملعقة للتقليب حتى يتجانس كل شيء وتتشكل عجينة بسكويت سميكة .

يُسكب مزيج الدقيق والشوفان في وعاء مع خليط زبدة الفول السوداني. استخدمي ملعقة للتقليب حتى يتجانس كل شيء وتتشكل عجينة بسكويت سميكة .

يُسكب مزيج الدقيق والشوفان في وعاء مع خليط زبدة الفول السوداني. استخدمي ملعقة للتقليب حتى يتجانس كل شيء وتتشكل عجينة بسكويت سميكة .

يُسكب مزيج الدقيق والشوفان في وعاء مع خليط زبدة الفول السوداني. استخدمي ملعقة للتقليب حتى يتجانس كل شيء وتتشكل عجينة بسكويت سميكة .