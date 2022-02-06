مبروشة زبدة الفول السوداني بالمربى هي مزيج مثالي من المالح والحلو. ستذكرك بالحلوى الشهية التي كانت والدتك تصنعها لك عندما كنت في المدرسة.
مبروشة زبدة الفول السوداني بالمربى
المكونات:
1 ¼ كوب دقيق لجميع الأغراض
1 كوب شوفان
¼ ملعقة صغيرة من صودا الخبز
½ كوب زبدة مملحة بدرجة حرارة الغرفة
½ كوب سكر بني
1 بيضة كبيرة جدًا
½ كوب زبدة فول سوداني طبيعية
½ ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا
¾ كوب مربى أو جيلي
¼ كوب فول سوداني
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. يُبطن طبق فرن مقاس 8 × 8 بوصات بورق أو ورق قصدير.
- في وعاء متوسط الحجم ، اخلطي الدقيق والشوفان وصودا الخبز معًا.
- باستخدام الخلاط ، اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى تصبح ناعمة وسلسة. أضيفي البيض وزبدة الفول السوداني والفانيليا. امزجي حتى تصبح ناعمة مرة أخرى.
- يُسكب مزيج الدقيق والشوفان في وعاء مع خليط زبدة الفول السوداني. استخدمي ملعقة للتقليب حتى يتجانس كل شيء وتتشكل عجينة بسكويت سميكة.
- ضعي 3/4 من عجينة البسكويت في قاع طبق الخبز المُجهز في طبقة متساوية. تأكدي من عدم وجود ثقوب أو فجوات وأن العجين مضغوط. وزعي المربى بالتساوي على سطح عجينة البسكويت. تُسقط عجينة البسكويت المتبقية فوق المربى على شكل قطع صغيرة أو مفتتة. نرش الفول السوداني فوقها ونضغط برفق في فتات المربى والعجين. لا تغطي الفتات والفول السوداني المربى بطبقة صلبة.
- توضع في الفرن لمدة 35-40 دقيقة أو حتى يصبح سطحها بنياً ذهبياً. تترك لتبرد قليلًا ، ثم ارفعها من الطبق. قطعها إلى 12 قطعة واستمتع بها.
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