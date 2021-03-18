سلطة التوفو النباتية الباردة والمنعشة وذات النكهة العالية هي الحل السريع المثالي لتناول الغداء في الصيف أو الغداء البارد.
المكونات:
ربع كوب مايونيز
¼ كوب لبن زبادي يوناني عادي
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة خردل ديجون
1 ملعقة صغيرة عسل
½ ملعقة كبيرة مسحوق كاري
½ ملعقة صغيرة ملح
¼ كوب كزبرة مفرومة
14 أوقية التوفو شديد الصلابة
الطريقة:
أخرج التوفو من عبوته واتركه يجف في مصفاة أثناء تحضير الصلصة.
في وعاء متوسط ، اخلطي المايونيز واللبن وعصير الليمون وخردل ديجون والعسل ومسحوق الكاري والملح والكزبرة المفرومة معًا.
تُفتت التوفو المصفى في الوعاء مع الصلصة ، ثم يحرك حتى يمتزج. يقدم على الفور أو يوضع في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا لتناول الطعام.
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