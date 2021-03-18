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سلطة التوفو النباتية الباردة

منشور 18 آذار / مارس 2021 - 03:00
سلطة التوفو النباتية الباردة

سلطة  التوفو النباتية الباردة والمنعشة وذات النكهة العالية هي الحل السريع المثالي لتناول الغداء في الصيف أو الغداء البارد.

المكونات:

ربع كوب مايونيز

¼  كوب لبن زبادي يوناني عادي

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة خردل ديجون

1  ملعقة صغيرة عسل

½  ملعقة كبيرة مسحوق كاري

½  ملعقة صغيرة ملح

¼  كوب كزبرة مفرومة

14 أوقية التوفو شديد الصلابة

الطريقة:

أخرج التوفو من عبوته واتركه يجف في مصفاة أثناء تحضير الصلصة.

في وعاء متوسط ، اخلطي المايونيز واللبن وعصير الليمون وخردل ديجون والعسل ومسحوق الكاري والملح والكزبرة المفرومة معًا.

تُفتت التوفو المصفى في الوعاء مع الصلصة ، ثم يحرك حتى يمتزج. يقدم على الفور أو يوضع في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا لتناول الطعام.

سلطة الأورزو الإيطالية

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