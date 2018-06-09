سلطة الحمص اليونانية
سلطة الحمص اليونانية
لقد سمعت عن السلطة اليونانية بالخيار والفيتا ولكن ماذا عن سلطة الحمص اليونانية مع الطماطم الكرزية، تعالوا لنتعلم طريقة اعدادها...
المقادير:
3 طماطم مقطعة
1 كوب حمص مسلوق
1 بصل أخضر مقطع
1 كوب بقدونس مفروم
1 كوب جبن فيتا مقطع
مقادير الصلصة اليوناني :
2 حص ثوم مفروم
1 ½ ملعقة مستردة
¼ ملعقة ملح
½ ملعقة زيت زيتون
2 ملعقة عصير ليمون
½ ملعقة ريحان مفروم
¼ ملعقة سكر
¼ ملعقة أوريغانو
الطريقة:
تقطع الطماطم الى ارباع، وتضاف الى طبق التقديم.
يضاف الحمص، والبصل الاخضر، والبقدونس وجبن الفيتا.
في الخلاط الكهربائي تخلط مقادير الصلصة.
تسكب الصلصة عند تقديم السلطة.
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