سلطة الحمص اليونانية

لقد سمعت عن السلطة اليونانية بالخيار والفيتا ولكن ماذا عن سلطة الحمص اليونانية مع الطماطم الكرزية، تعالوا لنتعلم طريقة اعدادها...

المقادير:

3 طماطم مقطعة

1 كوب حمص مسلوق

1 بصل أخضر مقطع

1 كوب بقدونس مفروم

1 كوب جبن فيتا مقطع

مقادير الصلصة اليوناني :

2 حص ثوم مفروم

1 ½ ملعقة مستردة

¼ ملعقة ملح

½ ملعقة زيت زيتون

2 ملعقة عصير ليمون

½ ملعقة ريحان مفروم

¼ ملعقة سكر

¼ ملعقة أوريغانو

الطريقة:

تقطع الطماطم الى ارباع، وتضاف الى طبق التقديم.

يضاف الحمص، والبصل الاخضر، والبقدونس وجبن الفيتا.

في الخلاط الكهربائي تخلط مقادير الصلصة.

تسكب الصلصة عند تقديم السلطة.