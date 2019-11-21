سلطة الخرشوف بالفطر

طبق صحي ومفيد فالخرشوف غني بالحديد. ويصلح للنباتيين ومتبعي الحمية.

المقادير:

3 حبة خرشوف كبيرة

كوب مشروم طازج

1/2 باقة أوراق سلق

1 حبة بصل متوسطة مقطعة مكعبات

2 حص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي

الطريقة:

نظفي الخرشوف وقطعيه مكعبات، وكذلك المشروم.

ضعي الزيت النباتي والخرشوف مع رشة ملح في طاسة قلي على نار متوسطة، وقلبي حتى يلين الخرشوف.

أضيفي المشروم وقلبي لمدة 5 دقائق. ثم أضيفي أوراق السلق وقلبي دقيقة واحدة.

أتركي الخليط يبرد.

في وعاء التقديم ضعي زيت الزيتون والملح والفلفل والبصل المقطع والثوم وعصير الليمون وقلبي الخليط بشوكة.

ضعي خليط الخرشوف والمشروم وقلبي مع التتبيلة.

قدمي هذا الطبق الصحي باردًا..