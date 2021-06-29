سلطة الخيار والأناناس الحارة هي مزيج مثالي من المالح والحلو والتوابل ، مما يجعلها سلطة صيفية منعشة...

المكونات:

1 خيار (3 أكواب مقطعة)

1/2 رطل من قطع الأناناس المجمدة (2 كوب)

1/2 كوب كزبرة مفرومة

1.5 ملعقة صغيرة من gochujang (صلصة حارة كورية)

3 ملاعق كبيرة خل أرز

1 ملعقة كبيرة سكر

الطريقة:

يقطع الأناناس والخيار إلى قطع بنفس الحجم تقريبًا. تقطع الكزبرة تقطيعًا تقريبًا.

تحضير الصلصة عن طريق خفق gochujang وخل الأرز والسكر معًا حتى يذوب.

يُمزج الخيار والأناناس والكزبرة والتتبيلة في وعاء. قدميها على الفور أو ضعيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للأكل. قلبي السلطة قبل الأكل مباشرة لإعادة توزيع الصلصة.

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