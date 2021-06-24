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كاساديا السبانخ والخرشوف

منشور 24 حزيران / يونيو 2021 - 04:16
كاساديا السبانخ والخرشوف

طريقة سهلة لإعداد وجبة غداء لذيذة كاساديا السبانخ والخرشوف من المطبخ المكسيكي الشهي...

المكونات:

1/3  كوب سبانخ خرشوف

1 تورتيلا طحين متوسط

1/3 كوب دجاج مشوي مبروش

القليل من الصوص الحار

الطريقة:

وزعي خليط السبانخ والخرشوف على نصف التورتيلا. تُغطى بقطع من الدجاج المبشور وبضع رشات من الصلصة الحارة المفضلة لديك.

اطوي التورتيلا من المنتصف لإغلاقها ، ثم ضعيها في مقلاة جافة. تُطهى الكاساديا على نار متوسطة حتى تصبح بنية ومقرمشة من جانب ، ثم تُقلب وتُطهى حتى يصبح لونها بنيًا ومقرمشًا على الجانب الثاني.

 

قطعي الكاساديا إلى قطعتين أو ثلاث قطع باستخدام قطاعة بيتزا أو سكين كبير وقدميه.

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