طريقة سهلة لإعداد وجبة غداء لذيذة كاساديا السبانخ والخرشوف من المطبخ المكسيكي الشهي. ..

المكونات:

1/3 كوب سبانخ خرشوف

1 تورتيلا طحين متوسط

1/3 كوب دجاج مشوي مبروش

القليل من الصوص الحار

الطريقة:

وزعي خليط السبانخ والخرشوف على نصف التورتيلا. تُغطى بقطع من الدجاج المبشور وبضع رشات من الصلصة الحارة المفضلة لديك.

اطوي التورتيلا من المنتصف لإغلاقها ، ثم ضعيها في مقلاة جافة. تُطهى الكاساديا على نار متوسطة حتى تصبح بنية ومقرمشة من جانب ، ثم تُقلب وتُطهى حتى يصبح لونها بنيًا ومقرمشًا على الجانب الثاني.

قطعي الكاساديا إلى قطعتين أو ثلاث قطع باستخدام قطاعة بيتزا أو سكين كبير وقدميه.