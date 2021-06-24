طريقة سهلة لإعداد وجبة غداء لذيذة كاساديا السبانخ والخرشوف من المطبخ المكسيكي الشهي...
المكونات:
1/3 كوب سبانخ خرشوف
1 تورتيلا طحين متوسط
1/3 كوب دجاج مشوي مبروش
القليل من الصوص الحار
الطريقة:
وزعي خليط السبانخ والخرشوف على نصف التورتيلا. تُغطى بقطع من الدجاج المبشور وبضع رشات من الصلصة الحارة المفضلة لديك.
اطوي التورتيلا من المنتصف لإغلاقها ، ثم ضعيها في مقلاة جافة. تُطهى الكاساديا على نار متوسطة حتى تصبح بنية ومقرمشة من جانب ، ثم تُقلب وتُطهى حتى يصبح لونها بنيًا ومقرمشًا على الجانب الثاني.
قطعي الكاساديا إلى قطعتين أو ثلاث قطع باستخدام قطاعة بيتزا أو سكين كبير وقدميه.
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