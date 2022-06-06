سلطة الدجاج بجوز البيكان الشهية يمكنك تحضير سلطة الدجاج هذه بسرعة باستخدام صدور الدجاج المشوية. تساعد الأعشاب جنبًا إلى جنب مع جوز البيكان على تحضير سلطة دجاج لذيذة. قدميها مع الكرواسون المحمص أو الخس.

سلطة الدجاج بجوز البيكان الشهية

المكونات:

نصف كوب مايونيز

نصف كوب زبادي يوناني عادي

2 ملاعق صغيرة من خل النبيذ الأبيض

نصف ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

¼ ملعقة صغيرة زعتر مجفف

½ ملعقة صغيرة فلفل مابل

2 كوب دجاج مطبوخ ومقطع

2 سيقان كرفس مقطع إلى شرائح

ربع كوب جوز أمريكي مفروم محمص

2 ملاعق كبيرة بصل أحمر مفروم

سلطة الدجاج بجوز البيكان

الطريقة:

الخطوة 1

اخلطي المايونيز واللبن اليوناني والخل ومسحوق الثوم والزعتر وفلفل القيقب معًا في وعاء حتى تمتزج جيدًا. يُضاف الدجاج والكرفس والجوز والبصل الأحمر ؛ يقلب جيدا لدمج.

الخطوة 2

قدميها على الفور أو ضعيها في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام.

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