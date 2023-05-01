البوابة - سلطة قوس قزح التي تحتوي على كل لون من ألوان الطيف تعتبر من أكثر وصفات السلطة صحية! بفضل العديد من المواد والمكونات الطازجة، سينتعش الجهاز الهضمي وتحد من الرغبة الشديدة في تناول السكريات.
سلطة الربيع الملونة والصحية
المكونات:
1 فلفل حار
1 فص ثوم
1 أوقية جذور الزنجبيل
1 ملعقة كبيرة صلصة هويسين (خالية من الغلوتين)
1 ملعقة كبيرة عسل
6 ملاعق كبيرة صلصة الصويا
1 ليمون عضوي (قشر وعصير)
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة سمسم
½ رأس ملفوف أحمر
8 أونصات من الفواكه (توت أحمر ، توت أسود ، فراولة)
1 خيار
4 سيقان كرفس
10 أونصات من الأفوكادو (1 أفوكادو كبير)
5 أوقية جزر أصفر
3 أونصات طماطم كرزية
3 أونصات من لب البطيخ
3 ½ أوقية من لب جوز الهند
2 أوقية مزيج السلطة
½ أوقية جوز هند مبشور (1 ملعقة كبيرة)
1 حفنة من الزهور الصالحة للأكل
سلطة الربيع الملونة والصحية
خطوات التحضير:
- لعمل الصلصة ، قطعي الفلفل الحار إلى نصفين بالطول ، ثم أزيلي البذور واغسليها وقطعيها. يُقشر الثوم والزنجبيل ويُفرمان ناعماً. اخفقي الفلفل الحار والثوم والزنجبيل مع صلصة الهويسين والعسل وصلصة الصويا وقشر وعصير الليمون وزيت الزيتون والفلفل وبذور السمسم.
- للحصول على سلطة قوس قزح الملونة ، قم بتنظيف الملفوف الأحمر ، واغسليه ، واقطعي السيقان ، وقطعي الملفوف إلى شرائح رفيعة جدًا. اغسلي التوت واتركيه حتى يجف. تقطع الفراولة إلى نصفين.
- يُنظف الخيار ويُغسل ويقطع بالطول إلى شرائح رقيقة. يُنظف ويُغسل الكرفس ويقطع إلى شرائح رفيعة. يقطع الأفوكادو إلى نصفين ويؤخذ اللب ، ثم يقشر ويقطّع إلى شرائح رفيعة. ينظف الجزر ويغسل ويقطع إلى شرائح رفيعة.
- يغسل الطماطم ويقطّع إلى أنصاف. يقطع لب البطيخ إلى قطع صغيرة الحجم. يقطع لب جوز الهند إلى مكعبات حوالي 1/2 بوصة. تغسل أوراق الخس وتجفف.
- ترتب جميع مكونات السلطة المحضرة على طبق ، حسب اللون ، وتلف شرائح الخضار بشكل زخرفي. وتوزع أوراق الخس ومكعبات جوز الهند وجوز الهند المبشور والزهور فوقها وتصب الصلصة فوق سلطة قوس قزح الملونة.