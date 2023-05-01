سلطة الربيع الملونة والصحية

لعمل الصلصة ، قطعي الفلفل الحار إلى نصفين بالطول ، ثم أزيلي البذور واغسليها وقطعيها. يُقشر الثوم والزنجبيل ويُفرمان ناعماً. اخفقي الفلفل الحار والثوم والزنجبيل مع صلصة الهويسين والعسل وصلصة الصويا وقشر وعصير الليمون وزيت الزيتون والفلفل وبذور السمسم

لعمل الصلصة ، قطعي الفلفل الحار إلى نصفين بالطول ، ثم أزيلي البذور واغسليها وقطعيها. يُقشر الثوم والزنجبيل ويُفرمان ناعماً. اخفقي الفلفل الحار والثوم والزنجبيل مع صلصة الهويسين والعسل وصلصة الصويا وقشر وعصير الليمون وزيت الزيتون والفلفل وبذور السمسم .

لعمل الصلصة ، قطعي الفلفل الحار إلى نصفين بالطول ، ثم أزيلي البذور واغسليها وقطعيها. يُقشر الثوم والزنجبيل ويُفرمان ناعماً. اخفقي الفلفل الحار والثوم والزنجبيل مع صلصة الهويسين والعسل وصلصة الصويا وقشر وعصير الليمون وزيت الزيتون والفلفل وبذور السمسم .

لعمل الصلصة ، قطعي الفلفل الحار إلى نصفين بالطول ، ثم أزيلي البذور واغسليها وقطعيها. يُقشر الثوم والزنجبيل ويُفرمان ناعماً. اخفقي الفلفل الحار والثوم والزنجبيل مع صلصة الهويسين والعسل وصلصة الصويا وقشر وعصير الليمون وزيت الزيتون والفلفل وبذور السمسم .

لعمل الصلصة ، قطعي الفلفل الحار إلى نصفين بالطول ، ثم أزيلي البذور واغسليها وقطعيها. يُقشر الثوم والزنجبيل ويُفرمان ناعماً. اخفقي الفلفل الحار والثوم والزنجبيل مع صلصة الهويسين والعسل وصلصة الصويا وقشر وعصير الليمون وزيت الزيتون والفلفل وبذور السمسم .